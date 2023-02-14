Инноваторам Самарской области расскажут, как получить финансирование для своего проекта в 2023 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Помог им в этом сказочный герой Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» провели для первоклассников урок безопасности
Самара вошла в список городов, где прошел закрытый показ, всероссийская премьера запланирована на 23 февраля.
В самарском кинотеатре «Художественный» состоялся спецпоказ фильма «Нюрнберг».
Так, завершится ремонт трассы Осинки – Приволжье.
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов
После получения взятки злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
В Самаре чиновник, лесничий и руководитель ООО  признаны виновными в коррупционном преступлении
АПИ в жилье следует устанавливать по одному в каждом помещении.
МЧС СО: установка пожарного извещателя поможет предотвратить беду
Не менее 400 граммов в день.
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
Мать еще до полной остановки электрички спрыгнула с платформы на рельсы, успела вытащить сына из коляски и нырнула под платформу.
Машинист электрички "Владимир-Москва" чудом успел затормозить перед упавшей на пути детской коляской с младенцем
Ранее жители посещали поликлиническое отделение центральной городской больницы в Чапаевске.
Жители поселка Томылово получают медпомощь в новом офисе врача общей практики
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.63
0.84
EUR 78.67
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инноваторам Самарской области расскажут, как получить финансирование для своего проекта в 2023 году

14 февраля 2023 15:33
117
В ходе мероприятия участники узнают о доступных мерах господдержки и особенностях подачи заявки на их получение в 2023 году.

В четверг, 16 февраля, инновационные и технологические предприниматели смогут принять участие в образовательном семинаре, посвященном финансовым инструментам поддержки.

Региональный центр инноваций StartupSamara проведет образовательный семинар «Грантовая поддержка 2023: программы от Росмолодежи и Фонда содействия инновациям». В ходе мероприятия участники узнают о доступных мерах господдержки и особенностях подачи заявки на их получение в 2023 году.

Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и Региональным центром инноваций StartupSamara. Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства «РИА Рейтинг». Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Такие семинары помогают начинающим предпринимателям узнать о широкой линейке региональных и федеральных инструментов финансовой поддержки, призванных помочь им в успешной реализации проектов, выводе разработок на рынок и поиске потенциальных потребителей, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На уровне региона мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей. Это образовательная, консультационная, наставническая помощь, содействие в продвижении, информационное сопровождение и многое другое. Все действующие инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. Для консультации каждый предприниматель может также обратиться в один из центров «Мой бизнес».

Приглашенные эксперты подробно разберут на встрече, какие грантовые конкурсы в России проходят в этом году, на что члены жюри обращают внимание при выборе победителей и чему нужно уделять время при составлении заявки на участие. Семинар поможет не только познакомиться с доступными мерами господдержки технологичных проектов, но и узнать секреты успешного оформления конкурсной заявки.

Для удобства участников мероприятие пройдет в онлайн-формате. По его итогам участники научатся правильно формулировать техническое задание в заявке на грант, составлять смету, таймлайн, финансовую модель проекта, а также качественный бизнес-план в целом. Кроме этого, у каждого присоединившегося к встрече будет возможность напрямую пообщаться со спикерами и получить небольшую консультацию по своему проекту в формате «вопрос-ответ».

Спикерами встречи станут представители Сколково, организаторы всероссийских конкурсов по научно-техническому творчеству, предприниматели и изобретатели с опытом регистрации патентов в России и за рубежом.

К участию приглашаются начинающие предприниматели и основатели стартапов в поисках финансирования, студенты, аспиранты и молодые ученые, представители институтов развития и преподаватели вузов, работающие со студенческими проектами, а также все, кто хочет разобраться в тонкостях процесса подготовки заявки на грант.

Участников также ждет полезный подарок - лайфхаки для успешной подачи заявки на грант Росмолодежи и подробный разбор кейсов заявок по программе «Старт».

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Инновационные технологии

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат"
27 июня 2022, 17:26
Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно
"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат" Интернет и коммуникации
7371
Ученые Самарского университета им. Королёва испытают в открытом космосе экстремальную электронику
03 марта 2022, 11:29
Ученые Самарского университета им. Королёва испытают в открытом космосе экстремальную электронику
Испытания пройдут на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" . Образование
3422
03 ноября 2021, 16:14
Предприятиям АПК региона компенсируют затраты на ввод в эксплуатацию орошаемых земель
Среди лидеров по вводу в эксплуатацию орошаемых земель является крестьянское (фермерское) хозяйство Евгения Цирулева (муниципальный район Приволжский). Сельское хозяйство
1669
В центре внимания
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
152
65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.
13 февраля 2023  19:36
В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения
358
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
13 февраля 2023  12:07
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
466
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
849
Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.
10 февраля 2023  20:46
Дмитрий Азаров и Максим Соколов запустили предсерийное производство Lada Vesta NG в Тольятти
1005
Весь список