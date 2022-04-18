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Фермер из Пушкино получил грант на развитие осетровой фермы

18 апреля 2022 16:08
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Фермер из Подмосковья запустит собственное производство черной икры.

Фермер из Пушкино, получивший грант на развитие осетровой фермы, планирует начать собственное производство черной икры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, передает ТАСС.

В 2021 году хозяйству Евгения Наумова был предоставлен грант от правительства Московской области на развитие семейной фермы в размере 11 млн 652 тыс. рублей на реализацию проекта по покупке оборудования для выращивания рыбы (пять установок замкнутого водоснабжения (УЗВ).

"Сейчас "Пушкинская осетровая ферма" производит около 20 тонн осетрины в год, в ближайших планах выйти на 36 тонн, и, главное, они планируют запустить собственное производство подмосковной черной икры к 2026 году", - приводятся слова главы министерства Владислава Мурашова.

 

Фото:   pixabay

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