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До 21 сентября можно подать заявку для участия в проекте «Мама-предприниматель»

6 сентября 2021 20:07
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Мамам Самарской области помогут реализовать бизнес-идеи.

До 21 сентября можно подать заявку для участия в проекте «Мама-предприниматель». Это федеральный образовательный проект для женщин с бизнес-идеями, призванный обучить представительниц прекрасного пола основам ведения своего дела. Участвовать в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе.

Каждая конкурсантка пройдет недельное обучение по основам ведения бизнеса с грамотными экспертами в предпринимательстве. Вместе с наставниками женщины «упакуют» свою идею в бизнес-план. Лучшие проекты будут представлены в финале проекта, который состоится 7 октября, в Самаре. Обладательница лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на развитие дела.

«На презентации самых жизнеспособных бизнес-идей участницы смогут услышать комментарии и ценные рекомендации от опытных предпринимателей, экспертов, представителей областного минэкономразвития. Это отличная возможность оценить свои силы и способности как предпринимателя, организатора, готового принимать решения. В прошлом году на конкурс было подано 350 заявок. 45 участниц прошли обучение, 15 из них вышли в финал. Как и в прошлом году, самая перспективная идея получит грант от компании-партнера на успешный старт своего проекта. Приглашаю всех женщин, которые хотели бы создать свое дело, но не знают, с чего начать, до 21 сентября подавать заявки и участвовать в этой уникальной образовательной программе», - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

В Самарской области проект «Мама-предприниматель» - 2021 стартует уже в конце сентября. Участвовать в нем могут жительницы Самары, Тольятти и Сызрани. Заявку можно подать на сайте.   

 

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