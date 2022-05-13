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Четыре проекта из Самарской области получили поддержку российского Фонда содействия инновациям

13 мая 2022 15:59
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Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов. Четыре проекта из Самарской области признаны победителями. Общая сумма грантов, выделенных на их развитие, составляет 36,8 млн рублей. 

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных компаний. Для этого в регионе создаются все необходимые условия, активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». 

«Мы постоянно совершенствуем региональные меры поддержки высокотехнологичных и инновационных проектов, создаем для наших разработчиков возможности привлечения федеральных инструментов, в том числе – льготного финансирования и грантовой поддержки. Мы активно помогаем стартапам в поиске потенциальных инвесторов и выходе на заказчиков в лице крупных компаний и госкорпораций», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

По итогам отбора проектов в рамках программы «Коммерциализация», а также по конкурсу «Старт-Цифровые технологии-1» программы «Старт» Фонда содействия инновациям в число победителей вошли проекты резидентов технопарка «Жигулевская долина». 

Всего на конкурс «Коммерциализация» поступило 240 заявок из 50 субъектов России. Из них экспертное жюри рекомендовало к финансированию 84 заявки, три из них из Самарской области. 

Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ПРОММЕТЭКС» с проектом «Внедрение новых материалов, оборудования и технологий при окраске изделий, используемых в машино- и судостроении» получит на реализацию своего проекта грант в размере 3,8 млн рублей. 

Генеральный директор компании «Промметэкс» Ахнаф Гарифуллин пояснил, что грант будет направлен на прохождение сертификации лакокрасочных и биозащитных покрытий, разработанных компанией на основе «зеленых» технологий. Часть средств пойдет на приобретение высокотехнологичного оборудования.

«Это первый грант ФСИ, полученный нашей компанией. Мы активно сотрудничаем с РЖД, поэтому нам необходима сертификация ВНИИЖТ (научно-исследовательского института железнодорожного транспорта). А сертификация по линии Российского морского регистра судоходства позволит расширить индустриальное партнерство в сфере судостроения и судоремонта», – пояснил Ахнаф Гарифуллин.

ООО НПП «АВИС» с проектом «Освоение новых птицезащитных устройств для энергосистем России и зарубежья» получит финансирование в размере 10 млн рублей. Птицезащитные устройства широко используются в электросетевом комплексе – в частности, на воздушных линиях электропередач, т.к. повышают надежность и отказоустойчивость сетей. Как отметили специалисты компании «АВИС», предприятие специализируется в этой отрасли с 2014 года, совершенствуя применяемые технологии и расширяя номенклатуру производимой продукции. Результатом является многолетний опыт сотрудничества компании с ведущими предприятиями нефтегазовой и энергетической промышленности России.

Грант Фонда позволит приобрести высокотехнологичное оборудование для локализации производства комплектующих на собственном предприятии и снижения их себестоимости. 

Грант в размере 20 млн рублей получит и ООО «СМАЙЛРУМ ФРАНЧАЙЗИНГ» с проектом «Масштабирование российского производства дентального расходного материала для косметического отбеливания зубов». Компания, начинавшаяся как локальное самарское предприятие, на сегодняшний день имеет более 130 представительств от Крыма до Сахалина. Доля компании составляет до 35% российского рынка производителей наборов для домашнего отбеливания зубов, которую планируется нарастить в ближайшие годы.

Конкурс «Старт-Цифровые технологии-1» проводился в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Из 112 заявок, поступивших от 41 субъекта РФ, рекомендации к финансированию получили только 16 заявок, в том числе одна – из нашего региона.

Проект инноватора Дмитрия Летина «Разработка универсального интернет-видеосервиса для дистанционного образования на основе алгоритмов дополненной реальности» получит финансирование в размере 3 млн рублей. Грант позволит обеспечить первый этап разработки видеосервиса, который помимо дистанционного обучения может эффективно использоваться для организации предметных олимпиад и чемпионатов, вступительных экзаменов, репетиторства и других видов активностей, связанных с образованием. 

Региональным представителем Фонда содействия инновациям является руководитель ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. 

По единому номеру технопарка (8482) 93-00-93, доб. 932 можно получить консультационную поддержку по основным программам Фонда, ознакомиться с деталями заполнения заявок на конкурсы, записаться на индивидуальную консультацию.

 

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