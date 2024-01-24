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Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами

24 января 2024 10:23
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Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами
В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча победителей и участников всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Это председатели и активисты советов МКД, ТСЖ Самары, Новокуйбышевска, Отрадного, Тольятти, Кинель-Черкасс.
 

Разговор состоялся в лучших традициях добрососедства – за чаепитием. Инициативные жители-активисты приехали в Штаб общественной поддержки, чтобы обсудить итоги конкурса, обменяться опытом и получить ответы на волнующие их вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами.

Председатель ТСЖ дома № 40 по улице Новокомсомольская Ольга Васильева рассказала, что в 2023 году активные жители МКД вышли в лидеры регионального этапа конкурса сразу в трёх номинациях. Кстати, по итогам 2022 года этот дом назвали самым дружным в Самарской области.

«На общественной жизни в доме многое держится. Жильцы не только становятся дружнее, они учатся азам управления, лучше начинают понимать эти процессы. Сегодня было очень много вопросов. И надо признаться – в таком неформальной обстановке обмениваться мнениями проще, люди не стесняются задавать самые разные вопросы, связанные с ведением сложного хозяйства большого дома», — поделилась своим мнением Ольга Васильева.

Участники встречи также озвучили несколько предложений, которые на их взгляд упростили бы подачу заявок и процедуру голосования в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», который реализуется в рамках мобилизационного партийного проекта (МПП) «Школа грамотного потребителя» под патронажем «Единой России». Конкурсу уже два года, и за это время возросла не только его популярность, но и число желающих принять в нем участие.

«Этот конкурс выявляет лучшие практики грамотного хозяйствования, его цель - сделать жизнь собственников в доме комфортной. И мы такие практики активно тиражируем, в том числе и в Штабе общественной поддержки, где есть самое главное для таких встреч: возможность пообщаться в неформальной, доверительной обстановке, без официоза. Все предложения от жителей-участников по организации работы конкурса, которые прозвучали сегодня, мы обязательно доведём до его организаторов, – отметила руководитель направления «Чат подъезда» МПП «Жители МКД», заместитель координатора федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Самарской области Мария Крюкова.

Напомним, что в 2023 году  советы МКД, ТСЖ и активные собственники жилья из Самарской области подали на конкурс «Лучший Дом. Лучший Двор», проводимый партией «Единая Россия», 354 заявки по четырём номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом». Наибольшую конкуренцию организаторы отметили в номинациях «Лучший двор» и «Самый дружный дом».

Теги: Единая Россия

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