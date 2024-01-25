«Здоровое будущее»: в новом году самарские медики сделают ставку на профилактику заболеваний

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В минувшем году в 23 городах и районах Самарской области начали свою работу фельдшерско-акушерские пункты и врачебных амбулатории. Были укомплектованы высокотехнологичным оборудованием две больницы, специализирующиеся на помощи онкологическим больным. В оперативное управление учреждениям здравоохранения были переданы 49 жилых помещений, а это значит, что у полусотни медиков появится благоустроенное жилье, а в распоряжении медработников появилось 25 новых карет «скорой помощи». И это только некоторые примеры успешной реализации предложений жителей региона и инициатив народной программы партии, напомнила координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Самарской области, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областной думы Анна Дубасова на встрече с активом партийного проекта и медиками региона.

Лучше предупредить, чем лечить, считают члены общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Задачи останутся прежними, а вот акценты поменяются, уверены они.

Усиление, по словам активистов проекта, произойдёт в части профилактической работы, особенно среди школьников и молодёжи. «Это не будут скучные лекции. Мы продолжим вести те же «Уроки здоровья» в школах и сделаем это максимально привлекательно и познавательно для детей и молодёжи, а также их родителей. Добавим и другие активности. Важно просто, понятно и убедительно говорить о том, что здоровье – наш самый главный ресурс и богатство, и его надо беречь смолоду»,– подчеркнул в ходе встречи главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, Александр Муравец,

Чтобы не проиграть в битве за здоровый образ жизни, медики намерены привлечь к работе журналистов, блогеров и развернуть в СМИ и социальных сетях кампанию, направленную на популяризацию фитнеса и ЗОЖ среди молодёжи и подростков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения партии "ЕР"