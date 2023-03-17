"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью

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Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию. Областная столица вновь стала центром притяжения регионов для обсуждения и решения стратегических задач. Совет провел полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, с основным докладом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главы регионов ПФО перед заседанием поделились опытом взаимодействия с 63-м регионом, отметив сильные стороны и ведущие направления Самарской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что сегодня вопросам экономического развития уделяется большое внимание, федеральным Правительством создаются необходимые условия для того, чтобы инвесторы работали, создавали в регионах рабочие места. Говоря о сотрудничестве с Самарской областью, глава Саратовской области отметил:



"Самарская область - надежный и сильный сосед для Саратовской области. Самара развивается, и знаю, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет внимание этому направлению. Нам есть чему поучиться здесь, и надеюсь, что какие-то практики мы возьмем отсюда."



Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил высокий уровень команды, руководящей регионом:



"Я увидел классную команду губернатора Дмитрия Азарова. Это на самом деле так. Казалось бы, в регионе достаточно крепких предприятий - оборонного комплекса, обрабатывающих производств, которые могут создать задел на будущее. Но нет - он не останавливается, ищет новые возможности. Главное конкурентное преимущество у Самары - в классной команде!"



Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о взаимодействии с Самарской областью:



"Мы взаимодействуем по многим направлениям - прежде всего, связанным с машиностроением. Буквально в ноябре прошлого года Дмитрий Игоревич Азаров обратился за помощью в увеличении поставок ряда важных комплектующих для АВТОВАЗа. Мы это сделали в течение трех дней, и требуемая кооперация была налажена. Самарская область нам тоже, безусловно, помогает. Всегда обращаемся, когда требуются какие-то кооперационные мероприятия нашим предприятиям."



В свою очередь глава Республики Башкортостан Радий Хабиров напомнил, что они с Самарской областью – практически соседи:



"Мы всегда посматриваем, как у вас дела. И все достаточно успешно - при условии, что прошлый год был непростым для АВТОВАЗа. А сейчас АВТОВАЗ уже вышел на очень хорошие мощности. И в объективном денежном выражении ваш регион поднялся вверх - и в плане инвестиций, и в плане внутреннего регионального продукта. Мы за самарцев рады, они для нас - добрые соседи!"



Глава еще одного соседа 63-го региона, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выделил значимые результаты Самарской области по привлечению, развитию и реализации ряда проектов на территории региона.



"Самарская область - очень сильный регион с огромным промышленным, интеллектуальным потенциалом, мощным оборонно-промышленным комплексом. Самара - город научно-технической интеллигенции. Здесь огромное количество компетенций - и в научно-технической сфере, и в производственной сфере, - отметил преимущества Самарской области губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - И многие предприятия, которые работают в Пензенской области, работают в кооперации с самарскими предприятиями. У нас много общего и много мест, где мы можем экономически сотрудничать."



Важность кооперации субъектов России в условиях несправедливых санкций со стороны коллективного Запада подчеркнул глава Чувашской республики Олег Николаев. Он отметил, что деловые связи с Самарской областью давно сформированы:



"Ситуация с санкционным давлением усилила потребность в более глубокой, разносторонней кооперации, а самое главное - в поиске новых направлений. Помимо общения на уровне глав регионов важно, чтобы и бизнес чаще между собой налаживал отношения. Мы этим моментам будем способствовать - в ближайшее время более активно организуем бизнес-миссии."



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил много общего в развитии двух регионов - Самарской и Нижегородской областей.



"Наиболее впечатляющий рост за последние 5 лет в таком интегральном показателе, как инвестиционный рейтинг АСИ, показали наши два региона. Это во многом связано с той кооперацией и обменом опытом, который по-настоящему присутствует. Мы постоянно на связи, постоянно помогаем друг другу. Это касается практически всех нацпроектов и кооперации в сфере промышленности", - сообщил губернатор Нижегородской области.



Глеб Никитин добавил, что серьезный обмен опытом между регионами идет в отрасли автопрома:



"Ситуации с АВТОВАЗом и ГАЗом во многом схожи с точки зрения реакции на санкционное давление. Но кроме схожести ситуаций они и работают в кооперации друг с другом. Мы плотно взаимодействовали в последние два года. В рамках такого взаимодействия видим, что делается друг у друга. Думаю, что такой обмен опытом - это реальный залог успеха".



Кроме того, глава Нижегородской области подчеркнул, что особый интерес вызвала система "Трудовые ресурсы", которая была сегодня представлена.



"Думаю, что мы рассмотрим ее на предмет тиражирования у нас в области. А особая экономическая зона и ТОСЭР "Тольятти" - это одна из самых бурно развивающихся территорий с особыми режимами. Мы отмечаем это и перенимаем опыт", - сказал он.



Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев также подтвердил, что его регион готов перенимать опыт Самарской области:



"В Самарской области достаточно много промышленных предприятий, которые известны на всю страну, работающих в рамках импортозамещения. Я не первый раз здесь, но думаю, что в скором времени хочу собрать более представительную делегацию. Мы бы посетили предприятия, пригласили бы бизнес - что-то бы отсюда мы взяли."



Глава Республики Мордовия Артем Здунов обратил внимание на успехи Самарской области в разработке беспилотников (БПЛА). Напомним, в 2023 году в регионе будет создан кластер беспилотной авиации.



"В чем точно впереди Самарская область - это проект по беспилотным летательным аппаратам. Прислушиваются все регионы, мы приезжаем сюда учиться. Это сейчас очень актуальная тема - мы оберегаем и наше небо, и наши промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры. Нам надо развивать эту отрасль", - отметил глава Республики Мордовия.



Артем Здунов также напомнил об еще одной важной теме – реабилитации и адаптации к мирной жизни российских бойцов, возвращающихся из зоны СВО:



"В Самарской области очень хороший проект "Возвращение", он был презентован в Агентстве стратегических инициатив, мы тоже взяли его на вооружение. Здесь мы тоже сотрудничаем очень тесно."



Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области первой в стране разработана система социальных паспортов, доказавшая свою эффективность. Проект "Возвращение", уже действующий в губернии, получил высокую оценку Президента Владимира Путина, и будет тиражироваться в других субъектах РФ.

Фото: преесс-служба правительства СО