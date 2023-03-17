Я нашел ошибку
Главные новости:
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля
Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.  
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 10%, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.
Акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года
Не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой
Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарой, Самарской областью и Республикой Беларусь.
Самару посетила делегация Республики Беларусь
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
Всего за день три человека были спасены на Волге.
Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью

17 марта 2023 20:50
135
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.

Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию. Областная столица вновь стала центром притяжения регионов для обсуждения и решения стратегических задач. Совет провел полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, с основным докладом выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главы регионов ПФО перед заседанием поделились опытом взаимодействия с 63-м регионом, отметив сильные стороны и ведущие направления Самарской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что сегодня вопросам экономического развития уделяется большое внимание, федеральным Правительством создаются необходимые условия для того, чтобы инвесторы работали, создавали в регионах рабочие места. Говоря о сотрудничестве с Самарской областью, глава Саратовской области отметил:

"Самарская область - надежный и сильный сосед для Саратовской области. Самара развивается, и знаю, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет внимание этому направлению. Нам есть чему поучиться здесь, и надеюсь, что какие-то практики мы возьмем отсюда."

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил высокий уровень команды, руководящей регионом:

"Я увидел классную команду губернатора Дмитрия Азарова. Это на самом деле так. Казалось бы, в регионе достаточно крепких предприятий - оборонного комплекса, обрабатывающих производств, которые могут создать задел на будущее. Но нет - он не останавливается, ищет новые возможности. Главное конкурентное преимущество у Самары - в классной команде!"

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о взаимодействии с Самарской областью:

"Мы взаимодействуем по многим направлениям - прежде всего, связанным с машиностроением. Буквально в ноябре прошлого года Дмитрий Игоревич Азаров обратился за помощью в увеличении поставок ряда важных комплектующих для АВТОВАЗа. Мы это сделали в течение трех дней, и требуемая кооперация была налажена. Самарская область нам тоже, безусловно, помогает. Всегда обращаемся, когда требуются какие-то кооперационные мероприятия нашим предприятиям."

В свою очередь глава Республики Башкортостан Радий Хабиров напомнил, что они с Самарской областью – практически соседи:

"Мы всегда посматриваем, как у вас дела. И все достаточно успешно - при условии, что прошлый год был непростым для АВТОВАЗа. А сейчас АВТОВАЗ уже вышел на очень хорошие мощности. И в объективном денежном выражении ваш регион поднялся вверх - и в плане инвестиций, и в плане внутреннего регионального продукта. Мы за самарцев рады, они для нас - добрые соседи!"

Глава еще одного соседа 63-го региона, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выделил значимые результаты Самарской области по привлечению, развитию и реализации ряда проектов на территории региона.

"Самарская область - очень сильный регион с огромным промышленным, интеллектуальным потенциалом, мощным оборонно-промышленным комплексом. Самара - город научно-технической интеллигенции. Здесь огромное количество компетенций - и в научно-технической сфере, и в производственной сфере, - отметил преимущества Самарской области губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - И многие предприятия, которые работают в Пензенской области, работают в кооперации с самарскими предприятиями. У нас много общего и много мест, где мы можем экономически сотрудничать."

Важность кооперации субъектов России в условиях несправедливых санкций со стороны коллективного Запада подчеркнул глава Чувашской республики Олег Николаев. Он отметил, что деловые связи с Самарской областью давно сформированы:

"Ситуация с санкционным давлением усилила потребность в более глубокой, разносторонней кооперации, а самое главное - в поиске новых направлений. Помимо общения на уровне глав регионов важно, чтобы и бизнес чаще между собой налаживал отношения. Мы этим моментам будем способствовать - в ближайшее время более активно организуем бизнес-миссии."

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил много общего в развитии двух регионов - Самарской и Нижегородской областей.

"Наиболее впечатляющий рост за последние 5 лет в таком интегральном показателе, как инвестиционный рейтинг АСИ, показали наши два региона. Это во многом связано с той кооперацией и обменом опытом, который по-настоящему присутствует. Мы постоянно на связи, постоянно помогаем друг другу. Это касается практически всех нацпроектов и кооперации в сфере промышленности", - сообщил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что серьезный обмен опытом между регионами идет в отрасли автопрома:

"Ситуации с АВТОВАЗом и ГАЗом во многом схожи с точки зрения реакции на санкционное давление. Но кроме схожести ситуаций они и работают в кооперации друг с другом. Мы плотно взаимодействовали в последние два года. В рамках такого взаимодействия видим, что делается друг у друга. Думаю, что такой обмен опытом - это реальный залог успеха".

Кроме того, глава Нижегородской области подчеркнул, что особый интерес вызвала система "Трудовые ресурсы", которая была сегодня представлена.

"Думаю, что мы рассмотрим ее на предмет тиражирования у нас в области. А особая экономическая зона и ТОСЭР "Тольятти" - это одна из самых бурно развивающихся территорий с особыми режимами. Мы отмечаем это и перенимаем опыт", - сказал он.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев также подтвердил, что его регион готов перенимать опыт Самарской области:

"В Самарской области достаточно много промышленных предприятий, которые известны на всю страну, работающих в рамках импортозамещения. Я не первый раз здесь, но думаю, что в скором времени хочу собрать более представительную делегацию. Мы бы посетили предприятия, пригласили бы бизнес - что-то бы отсюда мы взяли."

Глава Республики Мордовия Артем Здунов обратил внимание на успехи Самарской области в разработке беспилотников (БПЛА). Напомним, в 2023 году в регионе будет создан кластер беспилотной авиации.

"В чем точно впереди Самарская область - это проект по беспилотным летательным аппаратам. Прислушиваются все регионы, мы приезжаем сюда учиться. Это сейчас очень актуальная тема - мы оберегаем и наше небо, и наши промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры. Нам надо развивать эту отрасль", - отметил глава Республики Мордовия.

Артем Здунов также напомнил об еще одной важной теме – реабилитации и адаптации к мирной жизни российских бойцов, возвращающихся из зоны СВО:

"В Самарской области очень хороший проект "Возвращение", он был презентован в Агентстве стратегических инициатив, мы тоже взяли его на вооружение. Здесь мы тоже сотрудничаем очень тесно."

Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области первой в стране разработана система социальных паспортов, доказавшая свою эффективность. Проект "Возвращение", уже действующий в губернии, получил высокую оценку Президента Владимира Путина, и будет тиражироваться в других субъектах РФ.

 

Фото: преесс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023, 13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более 7-ми тонн. Транспорт
558
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023, 17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Политика
630
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
15 марта 2023, 10:39
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года. Культура
663
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
133
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
561
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
467
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
476
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1755
Весь список