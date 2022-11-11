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Заявки от кандидатов на пост главы Самары начнут принимать 14 ноября

11 ноября 2022 10:13
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Заявки от кандидатов на пост главы Самары начнут принимать 14 ноября

В областной столице объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы Самары. Принимать заявки начнут уже в понедельник, 14 ноября. 

Согласно уставу, глава города избирается думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет. У Елены Лапушкиной, которая вступила в должность в 2017 году, в декабре заканчивается срок полномочий.

Спикер городского парламента Алексей Дегтев отметил, что на протяжении пяти лет, которые практически позади, город, несмотря на все трудности, находился в развитии. Сейчас у Самары много планов и начинаний, что однозначно должны учитывать все кандидаты.

- Прежде всего, это должен быть компетентный человек. Знающий и любящий город, уважающий его жителей. Он должен иметь представление не только о благоустройстве города, но и о его функционировании, постоянном развитии, иначе можно перейти в стагнацию. Сейчас у нас есть задел на ближайшее время: объекты социальной сферы, которые будут построены, программы по содержанию дорожного фонда, от которых мы не отступимся.

Документы для участия в конкурсе будут принимать в течение месяца – с 14 ноября до 14 декабря 2022 года. Затем конкурсная комиссия отберет наиболее достойных кандидатов, после чего состоится заседание городской думы, где изберут нового главу, пишет Сова.

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