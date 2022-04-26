Законодатели обсудят с Путиным отказ от прямых выборов губернаторов

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В среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей, в котором примет участие президент Владимир Путин. В Совет законодателей входят спикеры Госдумы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов.



На заседании совета могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования, и стоит ли их проводить вообще. Президент может высказать свое мнение на этот счет. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с обсуждением вопроса.



На сегодня высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания, сказали все собеседники РБК. Один из них уточняет, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неясно. Еще один собеседник подтверждает: «Прямые выборы губернаторов [скорее всего] отменят». На вопрос, идет ли речь только о кампаниях этого года или о возвращении к практике «непрямых» выборов в целом, он не ответил.



Есть также вероятность, что формально губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить, отмечает один из источников РБК.



Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году. Тогда появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году прямые выборы вернули. Однако в большинстве национальных республик по-прежнему сохраняется модель избрания главы региона через заксобрания. Такая схема используется и в регионах-«матрешках»: Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, которые, в свою очередь, входят в состав Тюменской и Архангельской областей соответственно.



Велика вероятность и того, что перенесут выборы в заксобрания регионов и гордумы, сказали собеседники РБК. По словам двух из них, речь может идти либо о переносе на 2023-й, либо на 2024 год, когда в России запланированы президентские выборы.



Но окончательное решение должен будет принять президент.

Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения федерального центра, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, поясняет один из них.



По словам еще одного источника, есть также соображения финансового характера — если отменить прямые выборы губернаторов, то это поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.



На Единый день голосования в сентябре 2022 года в настоящее время запланированы прямые выборы в четырнадцати регионах. Еще в одном, Адыгее, главу избирают депутаты.



Также должны пройти выборы в заксобрания шести регионов и в одиннадцать гордум.



