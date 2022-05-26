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«Зачет» от Александр Живайкина получили школьники Советского и Волжского районов

26 мая 2022 10:48
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«Зачет» от Александр Живайкина получили школьники Советского и Волжского районов

Депутат областного парламента начал вручать именные стипендии лучшим школьникам округа.

25 мая, в последние дни учебного года, заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Живайкин наградил именными стипендиями наиболее отличившихся школьников Советского и Волжского районов. 

В лицее «Созвездие» города Самары состоялась торжественная церемония награждения учащихся Советского района. Девять победителей отобрали по двум номинациям – «за отличные успехи в учебе» и «за особые достижения в общественной сфере». Депутат Александр Живайкин и глава района Вадим Бородин наградили молодых людей благодарственными письмами и знаками «Z» в стиле Георгиевской ленты. Депутат указал, что Георгиевская ленточка - символ Дня Победы, а знаком «Z» мы выражаем поддержку политике Президента России Владимиру Путину и российским военнослужащим в специальной военной операции по денацификации Украины.

За чашечкой чая, чтобы лучше познакомиться, Александр Живайкин предложил всем участникам торжества сыграть в блиц-интервью.  Одни ее вопросы были шутливые, а другие - касались выбора будущей профессии, учебы и хобби. Например, девятиклассник Артем Коропец хотел бы написать книгу о своем увлечении, восьмиклассник Никита Белеко ответил, что ни дня нельзя обойтись без книги. 

Директор школы №91 Надежда Стаценко подчеркнула, что конкурс именных стипендий Александра Живайкина стало событием. Выбирались лучшие ребята, а остальные ученики подтягивались к лидерам. 

Далее вручение именных стипендий депутата Александра Живайкина прошло в актовом зале средней школы с. Чернеречья Волжского района. Ее лауреатами стали 10 школьников из поселков Рощинский, Просвет, Черновский и села Спиридоновка. Депутат сердечно поздравил с успехами в учебе и общественной работе школьников, их родителей и учителей.

Глава района Евгений Макридин подчеркнул: «В каждом образовательном учреждении есть вклад и частица души нашего депутата Александра Ивановича Живайкина. Мы вместе создаем в школах «Точки роста», оснащаем и ремонтируем спортивные залы. Отличившимся ученикам желаю и дальше прославлять свою малую родину, продолжить образование и вернуться в район». 

Лауреаты стипендии намерены поступить в вузы по целевому приему и вернуться с дипломом домой: Настя Кудряшова - будущий филолог, Вика Паллина планирует учиться на историческом факультете и работать в родной школе учителями-предметниками. Семёна Боброва интересует специальность по информационной безопасности, он так же планирует трудоустроиться в родном Волжском районе.

Директор школы с. Чернеречья Елена Коновалова поблагодарила депутата за законодательную поддержку подготовки специалистов по целевому приёму в вузах. Она обратилась к Александру Живайкину с просьбой на законодательном уровне обеспечить целевую подготовку и по среднему профессиональному образованию. От лица руководителей школ Волжского района депутата Александра Живайкина поблагодарила директор школы пос. Черновский Анна Чигарева. Она отметила, что сельские школы за последние пять лет заметно преобразились, появилась современная техника, начальные классы впервые обеспечены бесплатными горячими обедами. Это дало эффект – стало больше знающи и умеющих выпускников, но кадровый голод в учительском звене не решен. 

«Наша мирная жизнь невозможна без гарантий безопасности России. Мы не могли даже представить, что спустя 77 лет после Великой Победы немецкий фашизм прорастет в виде неонацизма на Украине», - отметил Александр Живайкин.

Теги: Единая Россия

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