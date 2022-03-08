Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ был разработан правительством.
Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Особый подарок в этот день получила Надежда Бехтягина, которая приехала в Самарскую область в числе вынужденных переселенцев из Донбасса.
В Международный женский день Дмитрий Азаров поздравил сотрудниц и рожениц перинатального центра
Поставленные задачи решают только профессиональные военные, отметил президент.
Путин заявил, что срочники и резервисты не задействованы и не будут задействованы в военной операции на Украине
В Самаре за сутки заболели 905 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Ветеран поблагодарила офицеров за проявленное внимание и отметила, что, не смотря на почтенный возраст, полна сил и энергии.
Офицеры СК СО поздравили участницу Великой Отечественной войны с Международным женским днем
Жириновский подключен к аппарату ИВЛ.
В состоянии Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика
"В любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить", - считает он.
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
Более 1000 жителей поселка Краснооктябрьский будут получать медицинскую помощь в новых условиях
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.81
0
EUR 115.62
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир

8 марта 2022 14:39
207
"В любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить", - считает он.

Свергнутый в 2014 году президент Украины Виктор Янукович призвал нынешнего главу украинского государства Владимира Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир. Об этом говорится в заявлении Януковича, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", - написал Янукович. "Владимир Александрович, вы, может быть, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он в не том, чтобы воевать до последнего украинца", - говорится в обращении Януковича.

"Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого ждут от вас в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе," - заключил бывший президент Украины.

Янукович подчеркнул, что с болью воспринимает все, что происходит сейчас на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. "В любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить", - считает он.

Экс-президент признался, что постоянно думает о том, правильно ли поступил в 2014 году, покинув Украину. "Но и тогда, и сегодня я уверен, что это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на территории всей Украины", - заявил он.

"К сожалению, моя жертва в 2014 году не остановила майданную власть, - признал Янукович. - Они развязали войну на Донбассе, назвав ее стыдливым словом "АТО" ("антитеррористическая операция" - так на Украине называют силовую операцию Киева в Донбассе - прим. ТАСС). - Название не меняло сути - результатом "АТО" стали тысячи жертв жестокости, грабежей и насилия со стороны националистических батальонов, зверствовавших на моей малой родине. Четырнадцать тысяч убитых жителей Донбасса. Восемь лет страданий и слез матерей. Вместо аллей алых роз там выросла аллея памяти убитых детей".

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
8 марта 2022  13:16
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
474
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
8 марта 2022  10:09
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
288
В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19
7 марта 2022  13:41
В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19
707
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
6 марта 2022  11:32
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
811
Сегодня, спустя 80 лет, легендарное произведение Дмитрия Шостаковича, вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета.
5 марта 2022  23:07
В Самаре прозвучала легендарная Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра
2350
Весь список