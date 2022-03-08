Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир

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Свергнутый в 2014 году президент Украины Виктор Янукович призвал нынешнего главу украинского государства Владимира Зеленского прекратить кровопролитие и заключить мир. Об этом говорится в заявлении Януковича, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому", - написал Янукович. "Владимир Александрович, вы, может быть, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он в не том, чтобы воевать до последнего украинца", - говорится в обращении Януковича.

"Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого ждут от вас в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе," - заключил бывший президент Украины.

Янукович подчеркнул, что с болью воспринимает все, что происходит сейчас на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. "В любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить", - считает он.

Экс-президент признался, что постоянно думает о том, правильно ли поступил в 2014 году, покинув Украину. "Но и тогда, и сегодня я уверен, что это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на территории всей Украины", - заявил он.

"К сожалению, моя жертва в 2014 году не остановила майданную власть, - признал Янукович. - Они развязали войну на Донбассе, назвав ее стыдливым словом "АТО" ("антитеррористическая операция" - так на Украине называют силовую операцию Киева в Донбассе - прим. ТАСС). - Название не меняло сути - результатом "АТО" стали тысячи жертв жестокости, грабежей и насилия со стороны националистических батальонов, зверствовавших на моей малой родине. Четырнадцать тысяч убитых жителей Донбасса. Восемь лет страданий и слез матерей. Вместо аллей алых роз там выросла аллея памяти убитых детей".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС