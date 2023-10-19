«Выбирай своё»: в Самаре обсудили реализацию партийных инициатив по обновлению автопарка скорой медицинской помощи и оборудования лечебно-профилактических учреждений

299

Министры здравоохранения и координаторы партийного проекта «Выбирай своё» из 14 субъектов РФ обсудили реализацию партийных инициатив по обновлению автопарка скорой медицинской помощи и оборудования лечебно-профилактических учреждений вместе с федеральным координатором партийного проекта «Выбирай своё», депутатом Госдумы Сергеем Морозовым на примере Самарской области.

Модератором стратегической сессии выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Он отметил, что задача по сохранению населения, здоровья и благополучия людей - одна из важнейших национальных идей развития страны, которая находится в фокусе внимания Президента.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул: «Сегодня одна из главных национальных целей, сказал Президент России Владимир Путин, это - сохранение населения и сбережение здоровья людей. Поэтому развитие сферы здравоохранения – первостепенный приоритет в работе органов власти нашего региона».

В Самарской области решению этой задачи уделяется самое пристальное внимание. Это в первую очередь работа в рамках национального проекта "Здравоохранение", а также партийные инициативы, региональные программы и государственно-частные проекты, отметил Александр Фетисов.

За последние пять лет в губернии был полностью обновлён автопарк скорой помощи. Самарская область стала первым участником программы обновления автопарка в регионах. В 2020 году был заключён трехлетний контракт на поставку дополнительных автомобилей для нужд Самарской станции скорой помощи. Это позволило сохранить доступность медицинской помощи на должном уровне в период пандемии и полностью обновить техническую составляющую, подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Федеральный координатор партпроекта «Выбирай своё», депутат Госдумы, член Генсовета партии Сергей Морозов напомнил, что запуск новых проектов оказался успешным, результаты внедрения проекта удовлетворили всех участников: от водителей, фельдшеров и главных врачей до руководителей регионов. А главное - эффект ощутили сами жители.

Совместно с компанией «Ростех» проведена большая работа по анализу ситуации в каждом регионе. Есть необходимость обновления парка в объёме 10 тысяч автомобилей скорой помощи и отсутствует системного механизма финансирования капитальных вложений. Проект будет реализован в 13 регионах, рассказал координатор федерального партпроекта «Выбирай своё» Сергей Морозов.

Участникам стратегической сессии представили автопарк скорой медицинской помощи Самарской области, обновленный в рамках инициатив партии «Единая Россия», и презентовали инновационные практики СамГМУ. Гости самарского региона познакомились с системой хирургической навигации, мультисенсорным тренажёром пассивной реабилитации пациентов и телемедицинской платформой для дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"