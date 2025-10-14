Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым

14 октября 2025 20:57
124
Во вторник, 14 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии по Самарской области Сергеем Абрамовым. Главе региона его представил заместитель командующего Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Роман Макаров.

Сергей Абрамов родился в Ставропольском крае, имеет два высших образования, а также ученую степень кандидат социологических наук. Проходил службу в органах внутренних дел в различных должностях, включая руководящие. В системе войск национальной гвардии РФ — с 2016 года. С июля 2024 года занимал должность заместителя начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю. С 13 октября 2025 года назначен временно исполняющим обязанности начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области.

«Уверен, что приобретенный Сергеем Валериевичем опыт и ответственный подход к делу позволит и в дальнейшем успешно решать все поставленные перед управлением задачи, а личный состав под его руководством продолжит работу на высоком профессиональном уровне, слаженно и эффективно», — отметил Роман Макаров.

«В Самарской области достаточно серьезно ведется работа федеральных структур совместно с правительством региона по обеспечению правопорядка и благополучного социально-экономического развития», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Он отметил, что координация между региональными и федеральными структурами позволяет добиваться главного результата – чтобы жители региона чувствовали безопасность. В областном правительстве взаимодействие с органами, которые обеспечивают правопорядок, безопасность, контроль-надзорную деятельность, в должности заместителя губернатора курирует Владимир Кий.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев отметил, что в области налажена совместная работа с региональным руководством силовых ведомств в части контроля исполнения национальных проектов, указов Президента РФ, внутренних документов Самарской области. Это позволяет обеспечить качество исполнения задач.

«Вам успехов в работе, — обратился он к Сергею Абрамову. — Работа непростая, но у вас должная подготовка, доверие руководства Росгвардии — двойная ответственность, но с ней всегда приходит понимание,что служба нашей Родине, служба в Самарской области — это очередной этап вашего профессионального развития. Здесь команда трансформировалась последние полтора года достаточно быстро, но при этом в соответствии с той целью, которая стояла – чтобы в правительстве Самарской области работали люди ответственные. Поэтому здесь в любом направлении найдете единомышленников».

В свою очередь Сергей Абрамов поблагодарил главу региона за оказанное доверие: «Готов и буду служить во благо войск правопорядка, во благо Самарской области, честно и добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Огромное спасибо вам, Вячеслав Андреевич, правительству за оказываемую постоянную помощь, поддержку Федеральной службе войск национальной гвардии. Мне есть с чем сравнивать, и то, что я увидел, это огромный вклад в обеспечение стабильности и правопорядка. Надеюсь, мы продолжим наше взаимодействие и выполним все задачи, которые перед нами поставило руководство страны и ведомства».

   

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

