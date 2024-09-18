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Главной темой стало дальнейшее совместное развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами в губернаторы Самарской области
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Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами в губернаторы Самарской области

18 сентября 2024 15:13
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Главной темой стало дальнейшее совместное развитие Самарской области.

Сегодня, 18 сентября, в Правительстве Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с кандидатами в Губернаторы Самарской области. Главной темой стало дальнейшее совместное развитие Самарской области. На ней присутствовали: Наталья Бисярина - кандидат от Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР; Алексей Лескин - кандидат от Самарского областного отделения КПРФ и Михаил Маряхин - кандидат от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

«Я хотел бы вас поблагодарить за интенсивную, большую работу, которую вы провели. Много было проведено работы по общению с жителями, обозначены проблемы, задачи, которые стоят перед нами. Много интересных идей и предложений, которые вы в своих программах озвучили. Я точно знаю, что многие из них вы уже планируете претворить в жизнь. Хотел бы здесь с вами посоветоваться - какие из ключевых проектов мы вместе с вами будем делать. Как мы и говорили, работаем все вместе, на благо Самарской области, - обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. Он отметил, что кампания прошла открыто, системно и борьба была честной.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития губернии, которые поднимали жители во время встреч с представителями политических партий. Внимание было уделено ремонту дорог, возведению и ремонту спортивных объектов, развитию массового спорта. Отдельно озвучена острая необходимость ремонта областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок».

Кандидат от КПРФ Алексей Лескин поднял тему арендного муниципального жилья: «С учетом того, что банковская процентная ставка очень высокая, рынок жилья практически встает, почему бы государству не воспользоваться такой возможностью. Яркий пример по Самаре есть, когда оборонному предприятию нужны были кадры, мы их "заякорили" с помощью арендного дома в 150 квартир».
Кандидат от ЛДПР Наталья Бисярина обозначила несколько проблем, в числе которых вопрос с железнодорожными переездами и строительством дорог в Кинеле, Красноглинском районе и Смышляевке: «К сожалению проблема не решается десятилетиями. Чем скорее мы эту проблему решим, тем спокойнее в социальном плане данная территория будет. Помимо развития инфраструктуры, хотела бы обратить внимание на развитие спорта, в том числе на реконструкцию стадиона «Восход» - большое количество обращений граждан Кировского и Промышленного районов по этому вопросу. Это стадион с большой историей и развитие массового спорта является одним из наших приоритетов».

Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Михаил Маряхин внес предложения по нескольким законопроектам. Один из них - по оплате услуг капитального ремонта в новостройках: «Есть такая несправедливость. Жители новых домов имеют "карантинный срок" от застройщика в 5-6 лет, но фонд капитального ремонта и нынешние законы обязывают их платить через год. Считаю это несправедливым, на данный законопроект следует обратить внимание и рассмотреть подробно».

Глава региона обозначил курс на дальнейшую совместную работу: «Все вопросы, которые вы обозначаете – это большая часть нашей работы по социально-экономическому развитию региона. Абсолютно точно надо сфокусировать все ресурсы, чтобы их системно начать решать. Мы сейчас готовим поправки в бюджет, крайние уточнения по бюджету 2024 года, чтобы провести большой объем дополнительных мероприятий, которые необходимо выполнить в этом году. Ведём работу над формированием бюджета 2025-2027 – он будет бюджетом развития, в который мы уже большие, капиталоемкие мероприятия запланировали. Прошу в этой работе активно принимать участие и не терять связь с жителями, чтобы по мере того, как мы будем принимать решения и их реализовывать, потом получать обратную связь. Будем с вами и дальше советоваться», - сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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