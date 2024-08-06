Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области

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Во вторник, 6 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с кандидатами, претендующими на должность министра молодежной политики Самарской области.

Напомним, об открытом конкурсе на замещение данной должности глава региона объявил в конце июня на встрече с руководителями молодежных общественных организаций, поручив областному Правительству организовать его проведение.

«Министерство является одним из важнейших звеньев в координации образовательной, просветительской, спортивной, патриотической и воспитательной линий, – сказал глава региона, обращаясь к кандидатам. – Нам очень важно, чтобы министерство формировалось, с одной стороны, по самым лучшим нашим традициям, с другой – учитывало все возможности для развития, которые существуют в Российской Федерации».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным национальных целях заложено очень много посылов, конкретных задач и механизмов для развития молодежной политики.

«Самарская область, далеко не отстающий регион, а передовик – всегда была, есть и будет. Поэтому важно, чтобы министерство действительно было сформировано по самым лучшим критериям», – отметил глава 63-го региона, выразив уверенность в профессионализме каждого кандидата.

На участие в конкурсе подали заявки руководитель управления молодежной политики и туризма Администрации г.о. Новокуйбышевск Сергей Апарин, начальник отдела комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Светлана Матвеева, начальник отдела кадрового и правового обеспечения министерства туризма Самарской области Игорь Никифорчук, председатель Совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» г.о. Самара Сергей Пушняк, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» Наталья Рогова, заместитель прокурора Красноглинского района г.о. Самары Роман Сухоруков.

Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.

«Вы показываете самые лучшие результаты, вы профессионалы, вы уже состоялись в тех направлениях, в которых сейчас занимаетесь. Уверен, с каждым нам предстоит долгий совместный путь, совместная работа в разных форматах», – акцентировал руководитель области.

Также Вячеслав Федорищев пригласил кандидатов войти в общественный совет при областном министерстве: «Чтобы вы со своими идеями и знаниями помогали коллективу министерства работать – теперь это важно».

В Правительстве Самарской области подведут итоги конкурса и объявят имя министра, который возглавит областное профильное ведомства и будет отвечать за реализацию государственной молодежной политики в регионе.

Фото: департамент информационной политики Самарской области