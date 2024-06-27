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Вячеслав Федорищев в Москве встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

27 июня 2024 15:38
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Вячеслав Викторович дал ценные рекомендации, обсудили социально-экономическое состояние региона.

27 июня глава региона работает в Москве, где он встретился с  председателем Государственной думы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале:

"В первой половине дня провели встречу с Председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным.
Обсудили совместную работу региона с депутатским корпусом Самары, который обязан помочь реализовать нам все наши планы.
Вячеслав Викторович дал ценные рекомендации, обсудили социально-экономическое состояние региона. Благодарен за эту встречу. Продолжаем работу!"

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Теги: Москва

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