Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе

7 августа 2025 20:19
119
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с командой регионального правительства сегодня работает в Кинель-Черкасском районе.

Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.

Следующей точкой визита стало посещение птицеводческого комплекса ООО «Самарский бройлер».

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного между руководством предприятия и Правительством Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, с целью увеличения расширения мощностей и обеспечения роста объема производства и расширения ассортимента продукции из мяса цыплят-бройлеров, ООО «Самарский бройлер» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству и реконструкции птицеводческих объектов. В том числе планируется строительство трех новых площадок для содержания бройлерного стада, реконструкция одной из ранее остановленных площадок в Приволжском районе для производства инкубационного яйца, строительство нового комбикормового завода, перерабатывающего комбината, комбината готовых продуктов и холодильно-распределительного центра, а также обновление инженерных сетей, модернизация периферийного оборудования и строительство дополнительных технических помещений.

«Планы хорошие, мы их с вами обсуждали, когда готовились к подписанию соглашения. Самое главное, вам удается выдерживать сроки. Потому что каждый из этих объектов – это не только ваше развитие, это продовольственная безопасность региона. Ваша продукция пользуется спросом. Если будет нужна поддержка от нас, от правительства региона по всем стадиям реализации проекта, говорите – мы эту поддержку окажем», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к генеральному директору ООО «Самарский бройлер» Максиму Фалалееву.

Вячеслав Федорищев ознакомился с производственной деятельностью и продукцией ООО «Самарский бройлер», а также пообщался с коллективом предприятия и участниками проекта «Первая работа» – несовершеннолетними, работающими на предприятии в период летних каникул. В период летних каникул на предприятии трудоустроено 64 подростка, из них 38 из Кинель-Черкасского района, остальные – Богатовский, Борский район, г. Отрадный.

​Сотрудники предприятия обратили внимание губернатора Вячеслава Федорищева на необходимость ремонта крыши и фасада здания в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» и попросили отремонтировать канализационные колодцы в поселке Садгород.

​Вячеслав Федорищев проверил состояние физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт», который пользуется большой популярностью у местных жителей, здесь проходит до 200 мероприятий в год. Руководство спорткомплекса также отметило необходимость ремонта здания.

«Центр востребован максимально. Это точка притяжения, место силы. И сегодня мы говорим о том, что нам нужна помощь, чтобы качественно и своевременно оказывать услуги в сфере физкультуры и спорта», — сказал руководитель МБУ «ФОК «Старт»Алексей Зубков.

В первую очередь здесь необходимы: ремонт кровли, ремонт фасада и отмостков. Вячеслав Федорищев на месте принял решение о том, что ремонт будет произведен за счет средств областного бюджета в 2026 году. Также губернатор поручил министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской проработать вопрос с заменой искусственного покрытия на футбольном поле, его также обновят уже в следующем году.

Далее Вячеслав Федорищев провел встречу с активом местного отделения Молодой Гвардии. Активисты попросили главу региона организовать площадку для пляжного волейбола, сейчас спортсмены вынуждены ездить в соседние районы.

«С меня площадка, а с вас – победа в региональном чемпионате в следующем году», — ответил Вячеслав Федорищев.

Новости по теме
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
07 августа 2025, 19:28
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит... Политика
131
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
06 августа 2025, 21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко. Общество
389
Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и РПЦ в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки и развития молодежных инициатив.
06 августа 2025, 20:18
Губернатор Федорищев встретился с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и РПЦ в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки... Политика
439
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
231
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
202
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
279
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
390
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
474
Весь список