Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона

17 октября 2025 21:20
132
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.

В пятницу, 17 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области. В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.

Глава региона отметил: «Подготовка к отопительному сезону, его прохождение — на особом контроле». Отопительный сезон в области начался 25 сентября. Основная задача — чтобы не было сбоев и обеспечивался комфорт и безопасность жителей.

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность обратной связи от граждан. Обращения по теме отопления поступают в Центр управления регионом, лично губернатору в мессенджере MAX и отрабатываются на местном уровне. «Знаю, что вы держите руку на пульсе. Получаю и обратную связь от жителей, что проблему решили. За такой подход спасибо, продолжим его применять, развивать средства коммуникации», — обратился он к главам. Участники совещания рассмотрели текущую ситуацию, проблемы и способы их решения.

Глава региона также напомнил о создании в области штаба по экономической безопасности. Новый координационный орган создан по распоряжению губернатора, накануне состоялось первое заседание. Работа штаба будет строиться по нескольким направлениям. «Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это существенная прикладная работа по повышению доходов бюджета региона», — сообщил тогда Вячеслав Федорищев.

Сегодня в ходе совещания с главами обсуждалась тема повышения эффективности использования имущества, которое находится в муниципальной собственности. Акцент на ней был сделан в том числе по итогам выездной работы команды областного правительства в ряде муниципальных образований.

Кроме того, губернатор сообщил о создании Совета по территориальному развитию Самарской области. «На первом этапе в него войдут 12 человек. Это главы отдельных городов и районов, а также опытные руководители, пользующиеся в обществе авторитетом и уважением. Ключевая задача Совета — выработка и реализация решений, направленных на развитие нашего региона», — отметил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025, 19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность. Политика
525
В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.
16 октября 2025, 14:48
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам РФ
В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного... Политика
374
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
13 октября 2025, 20:46
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе. Здравоохранение
1197
В центре внимания
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
178
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
231
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
207
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
526
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
362
Весь список