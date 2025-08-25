Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе

25 августа 2025 19:33
288
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.

В понедельник, 25 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды, которая вчера обрушилась на регион. В нем приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и заместители председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, Михаил Белоусов, Никита Зубко.

Ключевой вопрос – ситуация в Хворостянском районе. На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Также повреждены два участка теплотрассы, газопровода и линии электропередач. Повалены деревья, дорожные знаки.

В настоящее время в районе реализуется комплекс мер по ликвидации последствий бури, сформированы предварительные расчеты по восстановлению. Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение оперативно оказать Хворостянскому району необходимую помощь.

«В центре внимания — ремонт зданий учебных заведений и жилых домов. Вопрос капиталоемкий, район в одиночку не справится. Людей в беде не бросаем. Окажем помощь в самое ближайшее время. Не дожидаясь документов, мы это решение приняли», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что все службы сработали максимально оперативно и восстановительные работы в Хворостянском районе были начаты незамедлительно. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что при дальнейшем ремонте жилых домой и зданий учебных заведений необходимо все делать не только быстро, но и качественно.

«Обязательно учтите, что в наших домах не должно быть нормативного и формального подхода. Необходимо индивидуально подойти к каждому строению, индивидуально посмотреть вместе со строителями, что нужно сделать для восстановления. С жителями обязательно пообщайтесь», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю председателя Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

 

Фото:    пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

