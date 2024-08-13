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Вячеслав Федорищев провел прием граждан

13 августа 2024 19:55
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Новая школа в Ягодном, благоустройство двора, контроль переселения из аварийного жилья.

Во вторник, 13 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. 

Жительницы села Ягодное Ставропольского района обратились по поводу строительства школы. Сейчас там одна общеобразовательная школа, где обучаются почти 1000 детей, порядка половины – во вторую смену. Кроме того, около 150 ребят возят в школы в другие населенные пункты. По словам жительниц, село активно растет и поэтому еще одна школа здесь необходима. 

Глава региона отметил, что вопрос о школе в Ягодном обсуждался при подготовке программы социально-экономического развития региона. «Она там нужна, причем нужна давно, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Федеральных средств сейчас здесь не запланировано, мы это будем делать на региональные деньги. Это наша задача – Правительства, мы ее решим. У нас будет большая программа по школам, мы планируем в ближайшие пять лет построить порядка двадцати школ. Одна из них — в Ягодном». Сейчас ведется работа над проектированием школы, строительство планируется начать уже в следующем году. 

В ходе приема был рассмотрен вопрос жительницы Чапаевска Маргариты Гвоздевой. Дом, где находилась квартира их семьи, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. В рамках адресной программы расселения семья может получить либо возмещение за жилое помещение, либо предоставление другого жилья. Предложенная выкупная стоимость квартиры Гвоздевых не устроила. «Нам положены либо квартира, либо деньги. Мы хотим жилье, но нам предоставляют именно деньги. По этой проблеме я добралась до вас», — обратилась жительница к главе региона.

Вячеслав Федорищев сообщил, что ранее в ходе своей поездки в Чапаевск обсуждал данный вопрос с главой Чапаевска Александром Кузнецовым: «Он докладывал о том, как видит ситуацию, какое здесь может быть решение —  здесь необходимо будет пройти определенную судебную процедуру». Как пояснил глава региона, право семьи на жилье можно будет обеспечить до 25 января следующего года. Этот вопрос он взял на свой контроль и отметил, что сопровождать процесс будет юрист из администрации города.

Также к Вячеславу Федорищеву обратилась самарчанка Рената Долганова — председатель жилищно-строительного кооператива «Партизанская, 177-179». Один из ее вопросов касался благоустройства территории в районе дома №177А по ул. Партизанской. Работы там начались в 2019 году, подрядчик выполнил их без учета проекта, который готовили жители, к тому же некачественно. По итогам судебных разбирательств деньги организацией были возвращены, однако выявленные недостатки не устранены до сих пор. 

«Благоустройство нужно завершить, особенно с учетом такой длинной истории, шесть лет мытарств и препирательств», — подчеркнул руководитель региона. Он поручил главе г.о. Самара Елене Лапушкиной предусмотреть на это средства в городском бюджете: «Из регионального бюджета поможем. Доведите работу до конца, как было задумано, и полностью благоустройте двор в соответствии с тем проектом, который был. Постарайтесь это сделать, пока еще теплый сезон». 

Также Рената Долганова обратила внимание на то, что улице Партизанской с момента ее создания не было уделено должного внимания, она практически не ремонтировалась. Также в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, учитывая вклад партизан в Победу, жители предлагают создать там Аллею славы партизан — уже собрано 1500 подписей.

По словам главы региона, заседание штаба по подготовке к празднованию 80-летия Победы пройдет в сентябре. Он поручил Елене Лапушкиной проработать оба вопроса и доложить на штабе.

«На штабе каждый город, каждое муниципальное образование будет готовить предложения. И полторы тысячи подписей жителей — это важно, значимо», — заключил руководитель области.

Напомним, пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список пунктов размещен на сайте областного Правительства. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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