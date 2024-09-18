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Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
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Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов

18 сентября 2024 21:28
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Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.

В среду, 18 сентября, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования. Прямые выборы руководителей состоялись в 21 регионе, в трех субъектах главы избраны законодательными органами.

Во встрече принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе выборов он получил 79,56% голосов жителей региона, принявших участие в голосовании. 

Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации. «Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему, — отметил он, обращаясь к главам субъектов. — Особо подчеркну, что такую уверенную победу одержали и действующие главы, и те, кто недавно приступил к работе, был исполняющим эти обязанности».

Глава государства отметил, что выборы проходили при высокой явке — самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования. «Активное участие наших граждан в выборах свидетельствует о понимании их собственной ответственности за судьбу страны особенно сейчас, в переломный, определяющий будущее нашего государства период», — сказал Президент, добавив, что и требования общества к власти, в том числе региональной, совершенно справедливо растут. 

Работа с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовность к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловное выполнение всех взятых на себя обязательств, конкретные действия, направленные на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни — это то, чего ждут от глав субъектов, подчеркнул Глава государства.

Владимир Путин напомнил: сейчас формируется облик новых национальных проектов — основных механизмов достижения масштабных стратегических целей, и успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах.

«Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. И, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с Правительством, федеральными органами власти, — обратился он к участникам встречи. — Речь, подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни людей, семей с детьми. Имею в виду образование, здравоохранение, модернизацию инфраструктуры: социальной, транспортной, жилищно-коммунальной, – комфортную среду в городах и поселках, и конечно, широкие возможности для самореализации их жителей в самых разных сферах». 

Поддержка успешных предпринимательских, в том числе высокотехнологичных, инициатив, при необходимости помощь их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами, создание возможностей для открытия новых и модернизации действующих производств, содействие раскрытию научно-технологического, кадрового потенциала регионов — также важные задачи. 

«И конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции, — подчеркнул Владимир Путин. — Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и, подчеркну особо, всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность, наш гражданский и моральный долг. Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей».

Глава государства поздравил глав — участников встречи с результатами выборов и пожелал им и управленческим командам субъектов плодотворной работы.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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