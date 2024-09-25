Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта

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В среду, 25 сентября, Президент Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, посвященное вопросам развития экспорта. Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.



В заседании приняли участие члены Правительства РФ, руководители федеральных ведомств, главы ключевых регионов. Самарскую область представлял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

С основными докладами выступили губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Заседанию Президиума Госсовета предшествовал семинар-совещание, в ходе которого Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с коллегами подготовил ряд предложений для рассмотрения на заседании Госсовета под председательством Президента страны. Глава региона подчеркнул, что для комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», которую он возглавляет, экспортное направление – одно из приоритетных.



«Россия, как известно, – активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надёжными партнёрами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи», - отметил Президент Владимир Путин, открывая заседание Президиума Госсовета. – Добавлю, что мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга, динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, например, таких как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой большой семёрки и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется».

​По словам Президента, нужно использовать экспортные возможности, которые открываются перед бизнесом, перед предприятиями.



«Как вы знаете, в текущем году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах Федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж, позволили им пройти этап пандемии, а в последние два года – перенаправить товарные потоки на перспективные, растущие рынки», - сказал Президент Владимир Путин.



В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта и принято решение, что это будет сделано.

«В следующем году стартует обновлённый национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основой для его решений, мер и механизмов должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции. Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации. При этом принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания», - подчеркнул Владимир Путин.

​Глава государства отметил, что с 2001 по 2023 годы объём несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза – с 36 до 148 миллиардов долларов. За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос ещё на пять процентов – до 89,8 миллиарда долларов.



​Отдельно Президент сказал о создании наднациональной платёжной инфраструктуры: «Во всём мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платёжной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную, – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран».

​Также Владимир Путин отметил, что у Российского экспортного центра есть специальная программа «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов.



«Поддержка экспортёров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки – это общая задача и бизнеса, и федеральных и региональных властей, наших институтов развития и представителей за рубежом. Главная цель – это, как ни странно, не просто увеличение тонн, кубометров поставок или даже сумм экспортной выручки. Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места – именно у нас, в России. В этом конечная цель. И конечно, совместная работа с зарубежными партнёрами над внешнеторговой инфраструктурой, надёжными каналами поставок, глубокой технологической кооперацией помогает установить более прочные связи между государствами и гражданами», - подытожил Владимир Путин.



Напомним, Самарская область является одним из ведущих регионов страны, обладающим значительным экспортным потенциалом, в том числе в таких сферах как автомобилестроение и специальное машиностроение, аэрокосмический комплекс, нефтехимическая отрасль, металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность.



«Развитие экспорта в Самарской области – одна из приоритетных задач на ближайшие годы. Предприятия региона расширяют взаимодействие с предприятиями из таких дружественных государств, как Беларусь, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и Индия. Сейчас активно выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта. Особое внимание уделяем поддержке экспортно-ориентированных предприятий, так за последние пять лет Центр поддержки экспорта Самарской области предоставил услуги 3,7 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии ЦПЭ Самарской области 408 СМСП заключили экспортные контракты», - отметил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



В 2023 году по итогам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» отметил Самарскую область как один из регионов – лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.



Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Департамент информационной политики СО