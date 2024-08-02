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Вячеслав Федорищев принял участие в совещании судей Самарской области

2 августа 2024 14:35
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Ключевым вопросом повестки стало подведение итогов работы в первом полугодии текущего года, а также определение стратегических задач на предстоящий период.

В пятницу, 2 августа, врио губернатора Вячеслав Федорищев принял участие в совещании судей Самарской области.

Ключевым вопросом повестки стало подведение итогов работы в первом полугодии текущего года, а также определение стратегических задач на предстоящий период.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона отметил тесное взаимодействие в работе и подчеркнул, что во все времена судебная система была призвана обеспечивать охрану правопорядка, быть гарантом отправления справедливого и качественного правосудия.

«Открытость, доступность и прозрачность правосудия – основа доверия граждан и организаций к судебной системе, – сказал руководитель области. – Ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод и законных интересов наших граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами к работе судов».

Анализируя и оценивая работу судов области, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов доложил, что суды в своей деятельности, как и прежде, руководствовались поручениями Президента РФ Владимира Владимировича Путина, председателя Верховного Суда РФ, определенными на X Всероссийском съезде судей, а также положениями, закрепленными Конституцией РФ, законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность судов.

По его словам, за первые 6 месяцев судами региона рассмотрено около 500 тысяч судебных дел и материалов всех видов судопроизводства. В их числе более 33 тысяч уголовных дел и материалов, гражданских – свыше 310 тысяч, административных – более 100 тысяч, об административных правонарушениях – более 44 тысяч.

При рассмотрении гражданских дел особое внимание уделяется социальным спорам, связанным с предоставлением гарантий, компенсаций, пособий, в особенности, споров с участием бойцов специальной военной операции и членов их семей.

«Следует сосредоточить особое внимание на защите прав и законных интересов тех, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы в ходе СВО, своевременном выявлении, успешном и правильном разрешении всех категорий дел, касающихся гарантированных государством выплат, разрешения всех категорий споров, касающихся защитников Отечества и членов их семей в том случае, если они обратились за помощью в суд», – отметил председатель Самарского областного суда.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что приоритетной задачей, в том числе для судебных органов, являются вопросы соблюдения и защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Глава региона подчеркнул готовность органов исполнительной власти оказывать полное содействие для принятия судами объективных и справедливых решений по таким делам.

Руководитель области обратил внимание участников совещания и на работе судей по рассмотрению дел, связанных с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

«Миграционная политика государства совершенствуется, поэтому судам особенно важно обеспечивать баланс прав и законных интересов государства, общества и конкретных лиц», – сказал руководитель области.

Вместе с тем повышению эффективности работы судебных органов и установлению единого подхода при назначении наказания по уголовным делам способствует проводимая региональным Правительством работа по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции. В Самарской области они включают более 270-ти тысяч местных жителей и ежегодно уточняются.

В ходе совещания глава 63-го региона отметил необходимость обновления материально-технической базы органов правосудия: «Для улучшения условий работы судов в первом полугодии 2024 года на организационное обеспечение деятельности мировых судей из областного бюджета было выделено чуть более 170 млн. рублей».

Говоря о результатах, Вадим Кудинов заявил, что Самарский регион находится в тройке судов по Шестому судебному кассационному округу по количеству рассмотренных дел на судью. По сравнению с прошлым годом их нагрузка увеличилась на 20%.

Руководитель области акцентировал внимание на важности сохранения профессионального штата сотрудников.

«Нами было принято решение о повышении статуса помощников мировых судей Самарской области. Теперь они будут отнесены к ведущей группе должностей государственной службы категории «специалисты», что будет способствовать увеличению оплаты их труда, – поделился Вячеслав Федорищев. Соответствующее бюджетное решение принято, и оно далеко не последнее. Будем смотреть, какие еще мероприятия необходимы, чтобы обеспечивать престиж профессии и самое главное – достойную оплату труда».

На совещании было отмечено, что совместная работа Самарского областного суда и Самарской Губернской Думы помогает в формировании корпуса мировых судей, а также способствует совершенствованию регионального законодательства, регулирующего деятельность мировых судей.

«Мы видим, что в последние годы повышается уровень открытости судебной системы, повышается качество работы судов, заметно возрастает доступность правосудия для граждан. В своей ежедневной деятельности вы выполняете и важную социальную миссию: всегда быть объективными и беспристрастными, а за буквой закона – видеть конкретного человека. Убежден, что судейский корпус губернии – в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней – успешно продолжит свою большую и важную работу», – подчеркнул Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Также основой совершенствования законотворчества является судебная практика.

«Ваши обсуждения, выводы, итоговые документы важны как для законодательной и исполнительной власти, так и для правоохранительных органов, юридического сообщества в целом, – отметил Вячеслав Федорищев. – Убежден, что профессионализм, верность долгу, высокая правовая культура, внимательное отношение к людям, беспристрастность при вершении правосудия и в дальнейшем будут залогом эффективности вашей нелегкой службы, направленной на торжество справедливости».

 

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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