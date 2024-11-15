Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении, является кристальная чистота, открытость.
«Время действовать, а не рассуждать»: глава региона Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской Губернской Думы
На первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%.
Сбербанк 15 ноября повышает ставки по базовой ипотеке на 3,5 процентных пункта
В спартакиаде приняли участие 44 спортсмена из 8 федеральных округов России.
Сотрудник ГУ МЧС СО занял 3 место в федеральных соревнованиях по гиревому спорту
15 ноября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 183-летию организации Сбербанка.
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников Сбера со 183-летием организации
Также Вячеслав Федорищев сообщил о решении ввести запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года.
Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры
На фестивале-ярмарке «Сделано в России» представлена продукция более, чем 130 российских производителей из более 30 регионов страны.
Фестиваль «Сделано в России»: Чэнду встречает русскую культуру
По инициативе губернатора в законопроекте предусмотрены новые меры социальной поддержки.
Проект бюджета Самарской области на 2025 год принят в первом чтении
Выставка Алексея Журавлева представляет неоконченную серию графических работ, на которых изображены стебли, плоды и цветы кофе и какао.
Галерея Виктория и кофейня Skuratov представляют выставку Алексея Журавлева «Cacau e Suor»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.02
0.65
EUR 104.5
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

15 ноября 2024 19:51
282
Также Вячеслав Федорищев сообщил о решении ввести запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года.

В пятницу, 15 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном встретился с представителями инициативной группы жителей микрорайона  5-й просеки Октябрьского района Самары. Обсуждался вопрос решения проблемы с острой нехваткой на территории социальной инфраструктуры.

Микрорайон 5-й просеки застроен многоквартирными домами, здесь проживает около 25000 человек. Проблема с нехваткой социальных объектов становилась острее с каждым годом. В 2021 году при содействии депутата Госдумы Александра Хинштейна там открылась новая школа, в 2022 году – ее второй корпус, а также детский сад на 75 мест. Тем не менее, с учетом численности проживающих этого было явно недостаточно. Кроме того, жители обозначали нехватку спортивных объектов и мест для отдыха. В сложившейся ситуации строительные компании продолжали разрабатывать планы по дальнейшему освоению территории и возведению новых многоквартирных домов.

Для обсуждения и решения проблемы сегодня с представителями инициативной группы жителей 5-й просеки встретился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, руководители ряда министерств, администрации города.  

«За 20 лет на территории не был сформирован резерв земельных участков под социальные объекты, в то время как шло жилищное строительство. Компании-застройщики получали разрешения на строительство новых домов на и так перегруженной территории, — сообщил главе региона представитель инициативной группы жителей Александр Кравченко. — Садик сделали на 70 мест, а очередь 300-400 человек. Мощностей новой школы даже с двумя корпусами не хватает. Поликлиника, которая построена в советские годы, перегружена. Нам нужны новые социальные объекты: детский сад, школа, поликлиника, спортсооружения. Также требуется запретить строить на территории жилую недвижимость».

Вячеслав Федорищев отметил, что знает о проблемах жителей 5-й просеки с первых дней своей работы в Самарской области.  

«Я пришел сюда проблемы решать, а не разглагольствовать. Вместе с нашим депутатом в Госдуме Александром Евсеевичем Хинштейном вопросом занимались. Мы вместе все решения приняли, — сказал губернатор. — Поликлинику, детский сад, спортивный объект и школу будем строить. Срок – до сентября 2029 года. Это сложно, а кто-то скажет и невозможно. Но мы здесь работаем для того, чтобы решать проблемы. По последовательности строительства объектов еще обсудим вместе с вами, жителями. Сделаем в районе новый парк – парк пионеров».

Также Вячеслав Федорищев сообщил о решении ввести запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года.

«Все выданные ранее разрешения поручаю проверить. Разрешения, которые готовятся к выдаче, замораживаются на три года. Программа КРТ замораживается», — сказал глава региона.

Для реализации обозначенных планов по развитию 5-й просеки будет создана рабочая группа в формате проектного офиса с участием инициативных жителей, представителей различных органов власти и ведомств. Ее возглавит исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Для оперативного решения всех вопросов губернатор каждые две недели будет проводить совещания с рабочей группой. Кроме того, Вячеслав Федорищев пригласил представителя инициативной группы жителей 5-й просеки Александра Кравченко стать его советником на общественных началах по вопросам развития этой территории. Также губернатор поручил руководителю города совместно с жителями 5-й просеки определить, что еще требуется сделать для развития территории, организовать сбор информации. Дополнительно Александр Хинштейн предложил создать проектный офис по решению проблем развития инфраструктуры во всем Октябрьском районе.

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков представил варианты мест размещения новых социальных объектов на 5-й просеке, обозначил существующие сложности с земельными участками.

«Важно, чтобы Самара развивались комплексно. В ближайшие годы необходимо наращивать темпы проектирования и строительства социальных объектов, развивать существующие районы с плотной жилой застройкой, например, как в районе 5 просек, — отметил Иван Носков, — Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов, учитывая, что в городе много лет строительство соцобъектов не развивалось. Но уверен, что мы с ней справимся. Это будет наш вклад в будущее Самары».

Вячеслав Федорищев отметил, что для планировки территории необходимо привлечь опытных архитекторов, урбанистов, градостроителей. Это задача поручена центру развития территорий «Самара 450».

После совещания губернатор осмотрел земельные участки на 5-й просеке, где запланировано строительство новых социальных объектов.  Глава региона дал главе Самары поручение дополнительно проработать вопрос.

По итогам встречи с жителями 5-й просеки депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что проблема нехватки социальных объектов актуальна для всего Октябрьского района.  

«5-я просека – это не единственная «горячая» точка, связанная со строительством жилых комплексов и отсутствием социальной инфраструктуры, — считает депутат Госдумы. — Я предложил создать проектный офис для решения проблем всего Октябрьского района. В этом районе нужен мораторий на все жилищное строительство. Уже сейчас здесь жуткий транспортный коллапс. И практически нет земельных участков для строительства школ, детских садов. Рад, что мое предложение единогласно поддержал губернатор и все, собравшие за круглым столом».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выставка «В круге цвета. Красный» проведет вас от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым.
13 ноября 2024, 17:42
Третьяковка в Самаре: следующий выставочный проект откроется в декабре
Выставка «В круге цвета. Красный» проведет вас от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым. Культура
1001
Жителям и гостям Самары представят молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия, и многое другое.
13 ноября 2024, 16:47
Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре «Мой бизнес»
Жителям и гостям Самары представят молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия, и многое другое. Бизнес
729
Автомобиль передадут врачу-хирургу Самарского онкодиспансера, члену Самарского областного Профсоюза здравоохранения РФ Олегу Осокину.
12 ноября 2024, 22:51
В день Профсоюзов Самарской области в зону СВО направили гуманитарную помощь и автомобиль LADA Niva
Автомобиль передадут врачу-хирургу Самарского онкодиспансера, члену Самарского областного Профсоюза здравоохранения РФ Олегу Осокину. Общество
519
В центре внимания
Губернатор отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении, является кристальная чистота, открытость.
15 ноября 2024  21:42
«Время действовать, а не рассуждать»: глава региона Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской Губернской Думы
73
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
15 ноября 2024  12:46
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
352
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
15 ноября 2024  11:01
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
224
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
15 ноября 2024  10:58
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
391
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
15 ноября 2024  10:51
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
272
Весь список