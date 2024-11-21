Вячеслав Федорищев пригласил юридическое сообщество Самарской области к разработке новых проектов по развитию региона

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил юристов, юридические объединения и компании к работе по подготовке и реализации новых проектов по развитию региона.

На этой неделе Вячеслав Федорищев анонсировал инициативу «Самара 450», которая будет включать 10 новых региональных проектов, направленных на развитие региона и решение актуальных проблем.

«В 2036 году Самаре исполнится 450 лет, но речь не только про областную столицу, а про весь регион. 12 лет — наш горизонт планирования. Время, за которое мы должны сделать существенный шаг вперед. «Самара 450» — это 10 проектов, которые пока не обрели конкретную форму, но имеют идейное наполнение, дух», — сказал губернатор.

В перечень проектов входят инициативы, касающиеся антикоррупции, использования ресурсов, наведения порядка в сфере ритуальных услуг, устранение недостроев, поддержки армии, участников СВО и их семей, патриотического воспитания, развития экономики, науки, спорта, государственной и муниципальной службы, туризма.

Как отметил Вячеслав Федорищев, 3 проекта достаточно сложные с точки зрения юридической конструкции. «Приглашаю всех интересующихся этим вопросом юристов и юридические объединения Самарской области присоединится к нашей работе. Присоединяйтесь!», — заявил губернатор.

Формированием юридического корпуса для обеспечения проектов поручено заместителю руководителя Администрации Губернатора Самарской области, руководителю правового департамента Владимиру Моргунову.

«Проекты, инициированные губернатором, затрагивают интересы большинства жителей Самарской области. Работа по их подготовке и реализации будет очень объемной и масштабной, потребуется качественное юридическое сопровождение. Поэтому принято решение привлечь юридическое сообщество региона, — сказал Владимир Моргунов. — Все неравнодушные профессионалы, готовые вместе с нами поучаствовать в этой работе, могут обращаться в наш правовой департамент с информацией о себе, портфолио и контактами в срок до 5 декабря по адресу: pravo@samregion.ru».