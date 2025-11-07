Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»

178

Губернатор Вячеслав Федорищев представил Президенту Владимиру Путину, который вчера с рабочим визитом посетил Самарскую область, проект создания нового района «Беспилотный» в столице региона. В ходе рабочего визита Глава государства выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходил в Самаре, и провел Совет по развитию физической культуры и спорта.

В ходе осмотра выставочных проектов губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил Президенту о ходе реализации нового района Самары «Беспилотный».

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена».

«Построим новый деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Откроем современный кампус мирового уровня «Куйбышев». Инвестор возведет 1 миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники», - отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, там в планах построить Центр развития футбола, тренировочную базу «Крыльев Советов» и клубной академии, 10 футбольных полей, комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном. Два современных ТПУ для обеспечения транспортной доступности.

«С благословения митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия построим храм», - добавил глава региона.

Фото: пресс-служба Президента