Вячеслав Федорищев предложил возглавить Новокуйбышевск Алексею Коробкову

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В четверг, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Алексеем Коробковым, которому предложено перейти на работу в Новокуйбышевск и стать исполняющим обязанности главы города. Ранее он возглавлял Куйбышевский внутригородской район Самары.

«Мною было принято решение направить вас на работу в Новокуйбышевск. Я уверен, что с вашими опытом, знаниями и подходом у вас получится реализовать все те цели и задачи, которые ставят перед нами жители, которые ставит перед нами Президент, и те мероприятия, которые мы определили в программе социально-экономического развития нашей области», — обратился Вячеслав Федорищев.

Глава региона высоко оценил результаты работы Алексея Коробкова в качестве главы Куйбышевского внутригородского района. Стороны также обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся мусорной реформы и подготовки района к зиме. Как доложил Алексей Коробков, отопительный сезон в Куйбышевском районе проходит в штатном режиме. «К зиме готовы, снегоуборочная техника готова, проверена», — добавил он. Что касается уборки мусора, то, по словам Алексея Коробкова, в первую неделю начала реформы были объективные трудности, но сейчас ситуация абсолютно стабильная. «Есть положительная динамика по сравнению с тем, как было до 1 ноября», — отметил он.

Губернатор пожелал Алексею Коробкову успехов на новом месте работы: «Жители очень давно не видели сильную хозяйственную власть в городе. Я уверен, что у вас получится показать, что наконец-то проблемы преодолеваются. Системные, долгие — может быть, последовательно, а оперативные – буквально сегодня».

В ходе встречи стороны обсудили задачи по решению первоочередных вопросов на территории Новокуйбышевска, а также планы по развитию городского округа.

Окончательное решение по выбору главы города примут завтра депутаты Думы г.о. Новокуйбышевск.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области