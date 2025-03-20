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Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС

20 марта 2025 15:53
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Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.

Сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В нем приняли участие: Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, директор Департамента цифрового развития Министерства транспорта РФ Артем Юренков, директор Департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Артур Смирнов.

На заседании рассмотрели вопросы отраслевого развития промышленности – беспилотные системы и Национальный проект технологического лидерства «Биоэкономика».

«Мы приняли решение объединить производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем на базе компании «Транспорт будущего». Предлагаем сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем. Планируем уже к апрелю свести все команды, которые занимаются и которые хотели бы в единой кооперации участвовать в тех задачах, которые стоят в национальном проекте», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что Самарская область накопила серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС, став центром развития отрасли в стране, а Союз позволит решать вопросы регулирования данной сферы, обмена опытом и продвижения инициатив на федеральном уровне.

Главными темами заседания стали: продвижение национального стандарта, расширение сферы гражданского применения беспилотников, финансовое обеспечение отрасли, решение кадровой проблемы, льготы для разработчиков и производителей.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов напомнил, что на недавней стратегической сессии Правительством в целом был одобрен предложенный Минпромторгом России нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он добавил, что несмотря на отставание от мирового уровня в этом секторе, у нас есть дешевые сырьевые ресурсы, которые могут предоставить аграрный сектор и лесопромышленный комплекс.

«Есть наработки и десятки научных институтов в сфере генетики и микробного синтеза. Хорошие компетенции в связанных отраслях – химическом комплексе, пищепроме и фармацевтике», – отметил глава Минромторга России.

Антон Алиханов добавил, что по всем 36-ти перспективным направлениям биоэкономики, которые были отобраны в качестве приоритетных, есть более двух сотен молодых амбициозных компаний, которые готовы включиться в кооперационные цепочки с крупными заинтересованными компаниями-потребителями. Он также отметил важность подключения господдержки по линии разных ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровнях, и по всем этапам жизненного цикла – от разработки новых продуктов и субпродуктов до обеспечения промежуточного и конечного спроса.

«Также предстоит сформировать законодательную и нормативную базу, аналитику и статистический учет, научную и технологическую инфраструктуру, выстроить межотраслевые связи. То есть, с низкой базы поднять новый сектор экономики. И в конечном счете добиться достаточно высоких показателей, которые мы заложили в нацпроект. Сейчас завершаем финальные доработки, в том числе по предложениям Комиссии. Представим его на утверждение в установленный срок», – подчеркнул глава Минпромторга России.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сказал: «Главная задача, которую мы сейчас решаем – это высокий уровень локализации всех типов БАС по широкой линейке весовых нагрузок. То же самое касается функциональных устройств и подвесов, которые определяют сферы применения беспилотников. Одновременно ведется работа по расширению инфраструктуры, полигонов и площадок для эксплуатации в пилотных регионах. Еще более важно, что с коллегами есть общее ви́дение по сложным вопросам расшивки регуляторных ограничений. В этом ключе уже разрабатываются решения для контроля позиционирования каждого летательного аппарата и организации допуска в воздушное пространство».

С основным докладом по теме развития БАС выступил генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. Большое внимание он уделил работе и развитию сотрудничества со странами-партерами. Юрий Владимирович подчеркнул, что Самарская область готова делиться своим опытом и передовыми решениями в этой отрасли.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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