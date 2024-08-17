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Вячеслав Федорищев посетил «Аутокомпонент Инжиниринг-2» в Октябрьске

17 августа 2024 20:16
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Компания создана в 2007 году и специализируется на производстве и сборке пластмассовых изделий для автомобильной промышленности.

В субботу, 17 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продолжил свой рабочий день в городском округе Октябрьск, где посетил ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2» – одно из главных градообразующих предприятий муниципального образования. 

Компания создана в 2007 году и специализируется на производстве и сборке пластмассовых изделий для автомобильной промышленности. В настоящее время на предприятии трудятся 330 человек, большинство из которых жители Октябрьска и Сызрани, а руководит компанией Джорджио Вердучи – итальянец с российским гражданством.

Напомним, в июле текущего года состоялась встреча руководителя области и главы городского округа Октябрьск Александры Гожей, на которой обсуждались проблемные вопросы, планы по развитию муниципалитета и ключевые проекты, требующие внимания.

В рамках визита глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета при Президенте РФ по направлению «Промышленность», осмотрел производственные мощности предприятия, ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и пообщался с его работниками.

В настоящее время компания располагает парком оборудования из 29 литьевых машин. Она специализируется, прежде всего, на дверных ручках, дефлекторах вентиляции, деталях интерьера автомобиля и рейлингах крыши. Гордостью предприятия является проект «Единая Модульная Платформа», более известный под маркой «АУРУС» или «автомобиль Президента РФ»: специалисты компании разрабатывают и изготавливают детали интерьера для автомобиля марки «Аурус», в том числе его рестайлинговой версии.

Генеральный директор Джорджио Вердучи презентовал главе региона недавно построенный цех литья пластмасс. «Это другая миссия, другая система, – пояснил руководитель предприятия. – Здесь установлены пять литьевых машин до 1080 тонн и одна станция сварки пластика. Это новая технология, ранее не применявшаяся на производстве».

Глава 63-го региона подчеркнул: «Хороший пример правильного подхода к новым производственным помещениям».

Как рассказал генеральный директор, в ближайшее время цех начнет свою работу, что позволит увеличить производственные мощности и расширить номенклатурный ряд собственного производства деталями массой до 3500 грамм. Кроме того, его запуск создаст порядка 50 новых рабочих мест.

Также Вячеслав Федорищев провел на предприятии встречу с трудовым коллективом.

«Мы начали работу над программой развития, и я хотел бы лично пообщаться с каждым из вас, чтобы узнать ваше мнение о том, какие задачи стоят перед нами в городе, что можно сделать для его дальнейшего развития», – обратился руководитель области к сотрудникам завода.

Работница предприятия Алена Ригерт поинтересовалась продолжением ремонта в поликлинике, а также попросила отремонтировать дорогу до рентген-кабинета. Глава региона сообщил, что ему известно о проблеме – по этому поводу к нему поступило около 10 обращений. «Ремонт доведем до конца в течение двух лет – в 2025 и 2026 годах, а дорогу сделаем уже в следующем году», – поделился Вячеслав Федорищев.

Жители Октябрьска также обратили внимание на проблему с вывозом мусора. Глава региона подчеркнул, что она ему хорошо знакома, и озвучил ряд принятых решений. «Во-первых, перешли на тариф – с квадратного метра на человека. Во-вторых, решили сменить регионального оператора. Компания, которая сейчас работает, не справляется со своими обязанностями», – акцентировал руководитель области. 

Одна из поднятых тем касалась работы очистных сооружений и водоснабжения в городе. Вячеслав Федорищев подчеркнул: вопрос чистой воды – важнейший. «Сейчас планируем региональную программу по очистным сооружениям и качеству воды. Вместе с главами муниципальных образований внимательно смотрим, что нужно сделать: где дополнительную скважину, где требуется замена систем. Вопрос очень капиталоемкий – в программе развития города покажем, как и в какие сроки будем делать», – рассказал глава региона.

Также местные жители обратили внимание руководителя области на работу общественного транспорта и уборку дорог в зимний период.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Вы делаете для промышленной отрасли очень важную работу. Впереди – большое развитие. У предприятия – масштабные планы, и Правительство Самарской области будет оказывать поддержку в их реализации».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

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