Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по закупке жизненно необходимых лекарств для жителей региона

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Сегодня, 13 января, состоялось оперативное совещание в региональном Правительстве под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Одной из главных тем совещания стали вопросы здравоохранения. Глава региона поставил задачу ускорить работу по закупке жизненно необходимых лекарственных средств для жителей Самарской области. Это целый пул медикаментов, в том числе для химиотерапии при онкологии.

«Возьмите и распишите мне все лекарства, которые мы сейчас не обеспечили бюджетом, особенно по онкологии. По каждому из видов препаратов: где он закупается, понятно, что это конкурс, наличие, организация процедур. Покажите мне жизненный цикл, – сказал глава региона Вячеслав Федорищев. – Если у нас есть деньги, запланированные на лекарства, мы день в день их доводим и день в день идем в централизованную, правильную, прозрачную и понятную всем силовым структурам и нам закупку. Выстраивайте дисциплину соответствующим образом. Каждый день у нас на счету».

Глава региона до конца недели поручил Минздраву подготовить и предоставить жизненный цикл по всем лекарствам, которые необходимо закупить.

Также губернатор потребовал доложить о том, какая работа проделана по наведению порядка в службе скорой помощи. Ранее были даны указания нарастить кадровый потенциал, урегулировать график работы сотрудников. Требуется уход от лизинговых схем в поставке автомобилей для скорой помощи.

«Чтобы маршрутизация была не избирательная, а настоящая, оптимальная, чтобы жителям было удобно. Скорая вызывается в случаях, когда вопрос идет на минуты и секунды», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Принято решение через три недели, когда приступит к своим обязанностям новый временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, провести оперативное совещание по вопросам здравоохранения. На совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, в том числе о кадрах, материально-технической базе, проблемах станций скорой помощи, рассмотрена аналитика работы отрасли за прошлый год.

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также за счет средств областного бюджета в 2025 года предусмотрено возведение 53 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволит улучшить доступность профилактических мероприятий жителям сельских территорий. Губернатор нацелил минздрав на то, чтобы ФАПы были построены качественно и в сжатые сроки.

Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко сообщил, что установленный показатель «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию» в регионе по состоянию на 01.01.2025 года выполнен на 100%. Более 2 миллионов граждан Самарской области или 70% населения прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в учреждениях Самарского региона.

«Достижение показателя стало возможным за счет формирования широкой сети учреждений первичного звена здравоохранения: 72 отделения и кабинета медицинской профилактики и 508 ФАПов. В целом к проведению данного вида профилактических мероприятий, проводимых детскому и взрослому населению в регионе задействовано 2952 сотрудника первичного звена здравоохранения», — сказал Сергей Вдовенко.

Кроме того, для обеспечения доступности профилактических мероприятий, особенно в сельских и отдаленных населенных пунктах за 2024 год осуществлено 6205 выездов мобильных бригад, что выше показателя 2023 года на 14 %. Для работы на выездах привлекаются мобильные медицинские комплексы, которые были приобретены в рамках национального проекта, а также за счет областного бюджета. Для удобства граждан организована возможность электронной записи на прохождение диспансеризации во всех учреждениях первичного звена, включая вечернее время и выходные дни.

Отдельный вид профилактического мероприятия – углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Фактическое исполнение намеченного плана на 2024 год составило 102,9% частота выявленной патология у данного контингента пациентов составила 10%.

В 2024 году в рамках обмена лучшими практиками с коллегами региона и страны были апробированы и внедрены практики, которые позволят 2025 году удержать высокий темп и эффективность проведения профилактических мероприятий. Также на рабочем месте в 2025 году будет внедрена услуга «Диспансерного наблюдения» за лицами с выявленными в ходе диспансеризации хроническими неинфекционными заболеваниями.

«Совместно с главами муниципальных образований мы уже начали работу по диспансеризации граждан и в дни новогодних праздников в городе Самаре и пгт. Безенчук более 300 граждан прошли диспансеризацию», — отметил Сергей Вдовенко.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области