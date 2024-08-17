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Вячеслав Федорищев поручил дополнительно благоустроить территорию новой набережной реки Крымза в Сызрани

17 августа 2024 15:49
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Как доложил Вячеславу Федорищеву руководитель компании-подрядчика Леонид Бойничев, сейчас техническая готовность набережной составляет 69%.

В субботу, 17 августа, в рамках рабочей поездки в Сызрань врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев осмотрел новую набережную реки Крымза, строительство которой планируется завершить в ноябре этого года. Глава региона поручил в дальнейшем провести дополнительное благоустройство территории в интересах жителей города.

Строительство набережной реки Крымза (3-я очередь благоустройства набережных города Сызрань) реализуется благодаря победе Сызрани в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект включает создание прогулочной зоны с освещением и скамейками, возведение детской, культурно-развлекательной и спортивной площадок, различных архитектурных форм. Площадь новой набережной составит 4,7 га. Работы ведутся на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Как доложил Вячеславу Федорищеву руководитель компании-подрядчика Леонид Бойничев, сейчас техническая готовность набережной составляет 69%. «Срок завершения работ - ноябрь, рисков по завершению не усматриваем, - сообщил Леонид Бойничев.

Глава региона подчеркнул: нельзя сбавлять темп строительных работ. «Первое ноября не стоит ждать. Важно, чтобы люди как можно скорее смогли наслаждаться новой набережной», - сказал руководитель Самарской области.

Также Вячеслав Федорищев поручил в следующем году провести дополнительное благоустройство, тем самым расширить набережную у реки Крымза. Территория позволяет дополнительно установить малые архитектурные формы, игровые площадки, пешеходные и парковочные зоны.
«Следующий этап набережной у реки Крымза мы точно сделаем, - отметил Вячеслав Федорищев. - Сейчас главное текущие работы завершить качественно, для этого от подрядчиков требуется максимальная, предельная концентрация».

После строящейся набережной реки Крымза Вячеслав Федорищев посетил Казанский кафедральный собор Сызрани. Здание собора – объект культурного наследия регионального значения. Для его поддержания в надлежащем состоянии в 2023 году из бюджета Самарской области были выделены средства на проведение ремонта. Благодаря этому провели значительный объем работ, в том числе полностью заменили крышу, обновили систему отопления, освещения, фасады и главное крыльцо, сделали ливневую канализацию, благоустроили территорию. Ранее финансовую помощь в реставрации собора оказало АО «Тяжмаш».

«Работы в целом завершены, сейчас заканчивается мощение, детали буквально остались, кое-что надо доделать по фасаду», - сказал Епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

Вячеслав Федорищев уточнил: чем дополнительно помочь собору. Епископ Сызранский и Шигонский Леонтий сообщил, что в непосредственной близости к Казанскому собору находится частный рынок, его территория не благоустроена. Исторически здесь была Соборная площадь, есть предложение ее восстановить. И.о. главы Сызрани Сергей Володченков уточнил, что в настоящее время собственник рынка принял решение о его продаже. Потенциальный покупатель в случае приобретения рынка готов в дальнейшем передать земельный участок для благоустройства.

«Отрабатывайте вопрос, готовьте концепцию развития территории. Здесь должна быть Соборная площадь, порядок нужно наводить, - поручил Вячеслав Федорищев Сергею Володченкову. - Если нужна будет моя помощь – говорите, при необходимости меня подключайте».

 

Фото:   пресс-служба прааительства Самарской области

Теги: Сызрань

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