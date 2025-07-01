Вячеслав Федорищев обсудил поддержку участников СВО с замами глав муниципалитетов

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Сегодня, 1 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное вопросам оказания комплексной поддержки участникам специальной военной операциии членам их семей. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева, врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, а также заместители глав муниципальных образований, курирующие данное направление.

Глава региона, открывая совещание, подчеркнул: в прошлом году договорились о выстраивании системной работы в соответствии с поручениями Президента России Владимира Владимировича Путина. «У нас стояла задача – чтобы в каждом муниципальном образовании были компетентные специалисты, глубоко понимающие все аспекты этой работы», – отметил он.

С начала этого года в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких. На эти позиции были назначены, в том числе 15 человек из числа участников СВО и других локальных войн, а также членов семей наших военнослужащих.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим, поблагодарил за работу и подчеркнул особую значимость их деятельности: «Она по-настоящему важна. Сейчас она позволяет оказывать внимание каждому члену семей, всем, кто нуждается в помощи, в заботе. Уверен, что у вас есть предложения по усилению нашей совместной работы, данного направления – как со стороны Правительства Самарской области, так и муниципальных образований».

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни, включаятех, кто получил инвалидность, расширениявозможностей санаторно-курортного лечения, содействия в трудоустройстве отдельной категории бойцов после их возвращения с передовой, а также развитие адаптивного спорта.

Особое внимание уделили жилищному вопросу. Заместитель главы Большечерниговского района Наталья Мильович вышла с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство в части сохранения за семьями погибших военнослужащих права на улучшение жилищных условий. Действующие нормы не учитывают специфику таких случаев.

«Когда мы применяем норму жилищного законодательства, мы оцениваем минимальную обеспеченность членов семьи квадратными метрами. Соответственно, семья, в которой военнослужащий погиб, попадает в такую ситуацию, когда квадратных метров уже получается больше на каждого члена семьи. Семья теряет право быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий», –пояснила она.

Губернатор поручил заместителю председателя областного Правительства Регине Воробьевой оперативно проработать данный вопрос с привлечением депутатов Государственной Думы, руководителей профильных ведомств и подготовить проект поправок в Жилищный кодекс.

Также обсуждалась инициатива заместителя главы м.р. Ставропольский, участника СВО Евгения Шведкопо предоставлению социальных выплат инвалидам-участникам спецоперации, проживающим в частных домах, для адаптации придомовых территорий с учетом их потребностей. Вячеслав Федорищев отметил, что регион готов оказывать дополнительную поддержку в этом направлении.

«С Региной Алексеевной подключитесь к этой работе, подготовьте проект: чтобы мы понимали, как последовательно можем эту задачу выполнить. Не надо обходить стороной и взаимодействие с меценатами. В каждом районе есть такие люди. Отказываться от этой помощи не нужно точно. Надо их вовлекать в эту работу», – обратился руководитель области к Евгению Шведко.

Заместитель главы г.о. Новокуйбышевск Юлия Пономаренко рассказала об организации оказания психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также отметила важность введения института заместителей глав муниципалитетов по данному направлению, поблагодарив Вячеслава Федорищева за такое решение.

На сегодняшний день в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер – региональная программа «Школа героев», стартовавшая по инициативе губернатора в 2024 году как продолжение федерального проекта «Время героев». Программа уже доказала свою эффективность: выпускники первого потока успешно работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития региона. Участники второго потока приступили к очному обучению, включающему изучение современных управленческих технологий, основ экономики и права, антикризисного менеджмента и других дисциплин.

В завершение совещания Вячеслав Федорищев призвал участников к оперативному взаимодействию: «Сейчас на первом месте – оказание содействия специальной военной операции. И с точки зрения оборонно-промышленного комплекса, и с точки зрения техники и вооружения, которые нужно поставлять, и с точки зрения комплектования ребят, которые туда уходят и принимают такое решение. И здесь уже по взаимодействию с их семьями – я вас прошу с Региной Алексеевной Воробьевой, с ее командой всегда быть на связи. Любые случаи, которые выходят за рамки возможностей ваших лично и вашей команды – сразу же сообщать, чтобы мы могли подключаться».

Все инициативы, озвученные в ходе встречи, будут детально проработаны.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области