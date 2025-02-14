Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе

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В пятницу, 14 февраля, состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной. Стороны обсудили реализацию социальной политики на территории Самарской области, в том числе меры поддержки семей с детьми.

Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно. «С момента Вашего прошлого визита мы приняли дополнительные меры поддержки семей, и вместе с решением Президента России о том, что год 2025-й стал Годом защитника Отечества, у нас дополнительное нововведение. Десятилетие с 2025 по 2035 годы в области будет проходить под знаком многодетной семьи. Это очень важное для нас решение, оно идет в развитие тех поручений, которые давали Президент и Правительство РФ по поддержке многодетных семей. Нам важны Ваши методические рекомендации, чтобы мы усиливали каркас социальной поддержки наших жителей», — сообщил Вячеслав Федорищев.

Указом губернатора уже приняты дополнительные меры, такие как обеспечение жильем семей с 6 и более детьми, обеспечение автомобилем семей с 7 и более детьми. Всего в настоящий момент в регионе действуют 42 меры поддержки семей с детьми, на эти цели направляются ежегодно более 40 млрд рублей. «В очередном уточнении бюджета на этот и последующие года запланировали увеличение», — отметил глава региона.

В рамках реализации Указа Президента РФ №63 о мерах поддержки многодетных семей в области убран критерий нуждаемости при предоставлении мер поддержки; введена компенсация 50% платы за ЖКУ (Указом предусмотрена 30%-ная компенсация); расширена категория многодетных семей, получающих меры соцподдержки (включение старших детей до 23 лет, участвующих в СВО); введена новая региональная выплата 100 тысяч рублей для женщин, родивших первенца в возрасте от 18 до 25 лет (с сентября прошлого года выплату получила уже 891 женщина); разработан региональный стандарт поддержки студенческих семей.

«Президент ставит перед нами задачу, чтобы основой общества была многодетная, большая семья. Для нас важна каждая семья в РФ, важно, чтобы детей в семьях было больше. И то, что делается в Самарской области, безусловно, пример очень качественной, профессиональной и, что важно, комплексной работы, — отметила Ольга Баталина. — Вы вводите меры поддержки шире предусмотренных Указом Президента. Очень важно, что вы не используете критерий нуждаемости по доходам. Таких регионов в нашей стране сегодня 40. Мы рассчитываем, что примеру в том числе Самарской области последуют и другие субъекты, потому что, конечно, поддержка многодетной семьи должна предоставляться не в связи с ее трудной жизненной ситуацией или низкими доходами – важно поощрять сам факт рождения и воспитания третьего и последующих детей в семьях».

Заместитель Министра труда и соцзащиты подчеркнула: в текущей ситуации на рынке труда крайне важно на всех этапах, включая профессиональное образование и в дальнейшем работу, находить гармоничные механизмы поддержки женщин, чтобы они не оказывались перед выбором между профессиональной деятельностью и рождением ребенка.

«На федеральном уровне совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией независимых профсоюзов России мы разработали рекомендации по формированию корпоративного демографического стандарта, который позволил бы предприятиям лучше донастроить свою социальную политику. Очень много мер поддержки оказывается работодателями, но они не всегда направлены на поддержку рождаемости, они чаще ориентированы на поддержку семей, в которых есть дети, — пояснила она. – Планируем, что эти рекомендации сейчас шаг за шагом будут внедряться в деятельность предприятий, в том числе в Самарской области, где работает социально ответственный бизнес».

Дополнительная федеральная поддержка позволила ввести в регионе такие новые меры, как открытие пунктов проката товаров первой необходимости для маленьких, новорожденных детей, компенсация многодетным семьям до половины стоимости обучения одного из детей, выплата 100 тысяч рублей для тех женщин, которые обучаются в очной форме и встали на учет по беременности. «Будем смотреть, как у вас идет реализация этих мер, оценивать их эффективность, вместе с вами донастраивать условия их предоставления. С этого года заработал новый национальный проект «Семья», Самарская область очень активно участвует во всех мероприятиях нацпроекта, поэтому будем и дальше на основе вашего опыта дорабатывать и совершенствовать меры поддержки семей с детьми», — обратилась Ольга Баталина к губернатору.

Как отметил глава региона, выполнение всех целей нацпроекта — базовая задача Правительства Самарской области. «Будем оперативно докладывать о результатах», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области