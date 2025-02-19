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Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе

19 февраля 2025 17:35
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Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.

В среду, 19 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Стороны обсудили инвестиционные проекты, а также ход реализации подписанного ранее регуляторного соглашения. Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.

«Стратегическое партнерство компании и Правительства Самарской области укрепляется, благодаря чему в регионе повышается эффективность поставки энергоресурса. Дочернее предприятие компании, ПАО «Россети Волга», в Самарской области представлено филиалом «Самарские распределительные сети». С 1 января он функционирует в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. Это позволит усилить работу по консолидации энергообъектов в регионе и решению проблемы бесхозяйных сетей», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Самарская область исторически является одним из главных индустриальных центров Поволжья, а в последние годы также уделяет большое внимание развитию логистической инфраструктуры, созданию возможностей для роста инновационного бизнеса. Ключевым фактором при решении этих задач является надежное электроснабжение. В 2025 году Группа «Россети» реализует в области масштабную инвестиционную программу объемом более 8,8 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

В числе ключевых проектов 2025-2026 годов — модернизация сетей для электроснабжения новых жилых микрорайонов и промышленных потребителей на севере Самары, строительство питающего центра 110 кВ для особой экономической зоны «Тольятти». На перспективу планируется реконструкция энергообъектов в других крупных городах, включая Кинель и Сызрань.

В ходе встречи обсудили также планы работы дочерней компании «Россети Волга», подготовку к следующему отопительному сезону, программу технического обслуживания и ремонта сетей.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Москва

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