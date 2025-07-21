Я нашел ошибку
Главные новости:
Регионы ПФО объединятся в командных конкурсах и культурных мероприятиях, направленных на раскрытие молодёжного потенциала, укрепление связей между субъектами и сохранение культурного наследия.
Форум «иВолга» объединит регионы ПФО творческими конкурсами, спортивными турнирами и культурными мероприятиями
Очередные мероприятия прошли с использованием беспилотного летательного аппарата, которое зафиксировало попытки нарушителей скрыться.
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Михаил Иванович Волков был участником парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 
В Самаре открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Михаилу Волкову
Выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: подведены итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры Самарской области.
Самарская губерния лидирует по росту спроса на глэмпинги
Подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью участников движения, но и могут привести к серьёзным правовым последствиям.
Эквилибрист: самарские полицейские установили нарушителя, перевозившего пассажира на самокате необычным способом
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 22 по 25 июля в губернии сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси

21 июля 2025 15:47
185
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.

В понедельник, 21 июля, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в Минске. Запланировано посещение ряда предприятий Республики Беларусь и переговоры в интересах региона. 

В рамках рабочей поездки состоялась встреча Вячеслава Федорищева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества по ключевым направлениям. 

Для Самарской области Беларусь – один из главных торгово-экономических партнеров. В 2024 году товарооборот составил 28,4 млрд рублей. Предприятия региона активно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере высоких технологий.  Развивается партнерство в сфере туризма, культуры, образования. 

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация. Президент Беларуси подчеркнул, что Самарская область - очень мощный регион в промышленном отношении, с сильными предприятиями, в сотрудничестве с которыми Республика заинтересована. Кроме того, он отметил готовность создавать в области совместные предприятия, в том числе по новым направлениям. «Будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей», - отметил он. Александр Лукашенко подчеркнул, что центральная задача заключается в увеличении несырьевого экспорта, наращивании промкооперации и выпуске союзного продукта. Особый интерес для Беларуси представляет опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении. «Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне», - подчеркнул глава государства. 

Как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси очень мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, бронетехнике, которую развивают до уровня производства. В этом направлении Республика также заинтересована в сотрудничестве с предприятиями региона.

Особое внимание он обратил на сферу станкостроения, которая в том числе востребована в авиастроении, и это направление развито в Самарской области. В Беларуси в свою очередь с советских времен развивают станкостроение, и это был белорусский бренд наравне с рядом других отраслей. «Станкостроение - это очень мощное направление развития нашей промышленности. Мы сохранили все компетенции, предприятия. Вы можете подключиться к этому. Мы получим хороший эффект. Поэтому мы готовы работать по станкостроению», - предложил Глава государства. 

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: в вопросах экономического сотрудничества взаимодействие с Республикой Беларусь всегда было на первом месте. «Это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства, для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов РФ, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства на 100 процентов», - сказал глава региона. 

По словам Вячеслава Федорищева, учитывая задачу масштабного обновления лифтового хозяйства в области (предстоит заменить порядка 6 тысяч лифтов), в ходе посещения заводов самарская делегация будет искать возможности для прямого сотрудничества и заключения предварительных договоренностей. 201 лифт производства «Могилевлифтмаш» регион получит в этом году. 

В настоящее время более 200 заводов Самарской области поставляют детали для ведущих автобрендов Беларуси, область готова локализовать производство автокомплектующих для беларусских предприятий. 

В части сельхозтехники обсуждалось снятие барьеров для закупок и расширение лизинговых программ. Кроме того, речь шла о совместном производстве некоторых образцов.  

Развитие взаимодействия в сфере культуры продолжат совместные дни культуры, которые пройдут в Самарской области и Беларуси в следующем году. В числе приоритетов также увеличение авиасообщения и туристического обмена, расширение образовательных проектов. 

В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.

«Самарская область является индустриальным регионом, и у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях – и в химии, новых материалах, и в беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас также с точки зрения научных разработок, прикладных, которые уже становятся продукцией, есть конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с Республикой. Мы также это обсудили с Александром Григорьевичем», - сообщил по итогам встречи с Александром Лукашенко Вячеслав Федорищев.

Глава региона передал Президенту Республики Беларусь теплые слова от жителей региона.  Он также сообщил, что в этом году Самарская область будет принимать международный спортивный форум «Россия - спортивная держава», и через главу Республики передал приглашение на этот форум спортивных команд Беларуси. 

 

Фото:  пресс-службы Президента Республики Беларусь

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий.
04 июля 2025, 22:20
Вячеслав Федорищев провел заседание Градостроительного совета Самарской области
В центре внимания участников стали новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий. Политика
1215
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.
04 июля 2025, 17:31
Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей. Политика
1510
С начала этого года в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких.
01 июля 2025, 21:12
Вячеслав Федорищев обсудил поддержку участников СВО с замами глав муниципалитетов
С начала этого года в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки... Политика
953
В центре внимания
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
184
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
515
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
447
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
476
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
3272
Весь список