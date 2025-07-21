Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси

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В понедельник, 21 июля, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в Минске. Запланировано посещение ряда предприятий Республики Беларусь и переговоры в интересах региона.

В рамках рабочей поездки состоялась встреча Вячеслава Федорищева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества по ключевым направлениям.

Для Самарской области Беларусь – один из главных торгово-экономических партнеров. В 2024 году товарооборот составил 28,4 млрд рублей. Предприятия региона активно взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере высоких технологий. Развивается партнерство в сфере туризма, культуры, образования.

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация. Президент Беларуси подчеркнул, что Самарская область - очень мощный регион в промышленном отношении, с сильными предприятиями, в сотрудничестве с которыми Республика заинтересована. Кроме того, он отметил готовность создавать в области совместные предприятия, в том числе по новым направлениям. «Будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей», - отметил он. Александр Лукашенко подчеркнул, что центральная задача заключается в увеличении несырьевого экспорта, наращивании промкооперации и выпуске союзного продукта. Особый интерес для Беларуси представляет опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении. «Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне», - подчеркнул глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси очень мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, бронетехнике, которую развивают до уровня производства. В этом направлении Республика также заинтересована в сотрудничестве с предприятиями региона.

Особое внимание он обратил на сферу станкостроения, которая в том числе востребована в авиастроении, и это направление развито в Самарской области. В Беларуси в свою очередь с советских времен развивают станкостроение, и это был белорусский бренд наравне с рядом других отраслей. «Станкостроение - это очень мощное направление развития нашей промышленности. Мы сохранили все компетенции, предприятия. Вы можете подключиться к этому. Мы получим хороший эффект. Поэтому мы готовы работать по станкостроению», - предложил Глава государства.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: в вопросах экономического сотрудничества взаимодействие с Республикой Беларусь всегда было на первом месте. «Это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства, для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов РФ, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства на 100 процентов», - сказал глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, учитывая задачу масштабного обновления лифтового хозяйства в области (предстоит заменить порядка 6 тысяч лифтов), в ходе посещения заводов самарская делегация будет искать возможности для прямого сотрудничества и заключения предварительных договоренностей. 201 лифт производства «Могилевлифтмаш» регион получит в этом году.

В настоящее время более 200 заводов Самарской области поставляют детали для ведущих автобрендов Беларуси, область готова локализовать производство автокомплектующих для беларусских предприятий.

В части сельхозтехники обсуждалось снятие барьеров для закупок и расширение лизинговых программ. Кроме того, речь шла о совместном производстве некоторых образцов.

Развитие взаимодействия в сфере культуры продолжат совместные дни культуры, которые пройдут в Самарской области и Беларуси в следующем году. В числе приоритетов также увеличение авиасообщения и туристического обмена, расширение образовательных проектов.

В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.

«Самарская область является индустриальным регионом, и у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях – и в химии, новых материалах, и в беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас также с точки зрения научных разработок, прикладных, которые уже становятся продукцией, есть конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с Республикой. Мы также это обсудили с Александром Григорьевичем», - сообщил по итогам встречи с Александром Лукашенко Вячеслав Федорищев.

Глава региона передал Президенту Республики Беларусь теплые слова от жителей региона. Он также сообщил, что в этом году Самарская область будет принимать международный спортивный форум «Россия - спортивная держава», и через главу Республики передал приглашение на этот форум спортивных команд Беларуси.

Фото: пресс-службы Президента Республики Беларусь