Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе
В Управлении Росреестра СО прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.
Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы
Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС – нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей.
На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами

20 июня 2025 16:11
103
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 

В пятницу, 20 июня, делегация Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева продолжает активную работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. За два дня форума уже подписаны десятки инвестиционных соглашений, которые принесут в экономику региона более 185 млрд рублей, а также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ведущими предприятиями и организациями страны. 

Одним из событий деловой программы третьего дня форума стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2027 года между Самарской и Курской областями, а также плана мероприятий по его реализации.

Документы, подписанные руководителем Самарской области Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, носят комплексный характер и охватывают все возможные направления взаимодействия, включая торгово-экономическую, научно-техническую, социальную, культурную и другие сферы.

В частности, предполагается обмен информацией и опытом работы по развитию приоритетных отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая вопросы развития инвестиционной инфраструктуры, реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава 63-го региона отметил, что для Александра Хинштейна Самарская область является не просто знакомой, а по-настоящему родной. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, несмотря на высокую занятость в текущей работе, он продолжает внимательно следить за развитием Самарской области, держа руку на пульсе событий.

«Наше межрегиональное соглашение – это документ, наполненный реальным содержанием. Мы договорились о конкретном взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, в обмене лучшими практиками, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – В процессе подготовки к подписанию мы вышли с новой идеей, предложением в сфере культуры. Также откликнется на приглашение и бизнес Самарской области. Самое главное – будем работать вместе». 

При этом руководитель Самарского региона подчеркнул, что Александру Хинштейну за достаточно непродолжительный срок работы в Курской области уже удалось внедрить многие современные инструменты управления.

Со своей стороны, глава Курской области, обращаясь к Вячеславу Федорищеву, также подчеркнул значение подписанного соглашения. «Самарская область для меня не чужая – она по-прежнему остается родной. Это соглашение позволит еще больше сблизить регионы. Мы сможем использовать практики, которые сложились у самарского региона на нашей земле, и наоборот», – отметил он.

Александр Хинштейн выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов по различным направлениям. Особое внимание было уделено новой инициативе в сфере культуры, разработанной в преддверии подписания соглашения.

Руководитель Курской области напомнил об исторических связях между регионами, в частности о предстоящем праздновании 85-летия рождения первого волонтерского движения в России. Как отметил Александр Хинштейн, это движение, связанное с тимуровцами, зародившееся после выхода фильма «Тимур и его команда», снятого в Куйбышеве (ныне Самара), имеет особое значение для обоих регионов, так как автор произведения Аркадий Гайдар – курянин. В честь этой даты планируется установка памятника Гайдару и тимуровцам в Курске при поддержке Самарской области.

Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 

«12 лет работы в Самарской области невозможно просто вычеркнуть, – добавил он, подчеркнув при этом свою полную вовлеченность в дела Курской области. – Регион переживает непростые времена. И я рад тому, что имею возможность сегодня наблюдать за наведением порядка в регионе, за усилением государства, за приведением бизнеса в адекватное состояние, за то, что в конечном счете сегодня в Самарской области наводится порядок по всем направлениям».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025, 14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны. Экономика
170
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025, 11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
Новая мера поддержки - «горячая» телефонная линия для военных, участвующих в спецоперации. Общество
151
Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.
19 июня 2025, 23:02
ПМЭФ-2025: Губернатор Вячеслав Федорищев обеспечил региону 760 млн рублей инвестиций в развитие электрологистики
Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года. Экономика
438
В центре внимания
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
102
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
198
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
133
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
147
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
159
Весь список