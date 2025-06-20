Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами

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В пятницу, 20 июня, делегация Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева продолжает активную работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. За два дня форума уже подписаны десятки инвестиционных соглашений, которые принесут в экономику региона более 185 млрд рублей, а также достигнуты договоренности о расширении сотрудничества с ведущими предприятиями и организациями страны.

Одним из событий деловой программы третьего дня форума стало подписание соглашения о сотрудничестве до 2027 года между Самарской и Курской областями, а также плана мероприятий по его реализации.

Документы, подписанные руководителем Самарской области Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, носят комплексный характер и охватывают все возможные направления взаимодействия, включая торгово-экономическую, научно-техническую, социальную, культурную и другие сферы.

В частности, предполагается обмен информацией и опытом работы по развитию приоритетных отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая вопросы развития инвестиционной инфраструктуры, реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава 63-го региона отметил, что для Александра Хинштейна Самарская область является не просто знакомой, а по-настоящему родной. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, несмотря на высокую занятость в текущей работе, он продолжает внимательно следить за развитием Самарской области, держа руку на пульсе событий.

«Наше межрегиональное соглашение – это документ, наполненный реальным содержанием. Мы договорились о конкретном взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, в обмене лучшими практиками, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – В процессе подготовки к подписанию мы вышли с новой идеей, предложением в сфере культуры. Также откликнется на приглашение и бизнес Самарской области. Самое главное – будем работать вместе».

При этом руководитель Самарского региона подчеркнул, что Александру Хинштейну за достаточно непродолжительный срок работы в Курской области уже удалось внедрить многие современные инструменты управления.

Со своей стороны, глава Курской области, обращаясь к Вячеславу Федорищеву, также подчеркнул значение подписанного соглашения. «Самарская область для меня не чужая – она по-прежнему остается родной. Это соглашение позволит еще больше сблизить регионы. Мы сможем использовать практики, которые сложились у самарского региона на нашей земле, и наоборот», – отметил он.

Александр Хинштейн выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов по различным направлениям. Особое внимание было уделено новой инициативе в сфере культуры, разработанной в преддверии подписания соглашения.

Руководитель Курской области напомнил об исторических связях между регионами, в частности о предстоящем праздновании 85-летия рождения первого волонтерского движения в России. Как отметил Александр Хинштейн, это движение, связанное с тимуровцами, зародившееся после выхода фильма «Тимур и его команда», снятого в Куйбышеве (ныне Самара), имеет особое значение для обоих регионов, так как автор произведения Аркадий Гайдар – курянин. В честь этой даты планируется установка памятника Гайдару и тимуровцам в Курске при поддержке Самарской области.

Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона.

«12 лет работы в Самарской области невозможно просто вычеркнуть, – добавил он, подчеркнув при этом свою полную вовлеченность в дела Курской области. – Регион переживает непростые времена. И я рад тому, что имею возможность сегодня наблюдать за наведением порядка в регионе, за усилением государства, за приведением бизнеса в адекватное состояние, за то, что в конечном счете сегодня в Самарской области наводится порядок по всем направлениям».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области