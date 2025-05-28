Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса

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Сегодня, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства.

Глава региона, открывая мероприятие, озвучил новые меры поддержки, которые планируют ввести для региональных предпринимателей:

«Наш приоритет — это поддержка участников специальной военной операции. Вместе с фондом «Защитники Отечества» и проектом «Школа Героев» мы запускаем программа поддержки предпринимательских инициатив участников СВО. В ее рамках они смогут бесплатно обучиться основам ведения бизнеса и претендовать на получение грантов размером до 500 тысяч рублей на реализацию бизнес-проектов. Кроме того, участники СВО — новые предприниматели смогут воспользоваться льготными микрозаймами Гарантийного фонда Самарской области под 1% годовых», — сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор сообщил о том, что в регионе запустили работу Фонда поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты предпринимателям для поддержки их инновационных решений.

«Продолжим предоставлять льготы по упрощенной системе налогообложения для социальных предпринимателей, которые решают проблемы в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии и спорта, создают рабочие места для социально незащищенных граждан, улучшают качество жизни населения», — отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, будет запущена программа льготного кредитования в Гарантийном фонде Самарской области для многодетных предпринимателей под низкий процент — 5% годовых.

Помимо этого, будет разработана мера поддержки для новичков-экспортеров в виде единовременной денежной выплаты, так называемый экспортный кешбэк.

«Правительство РФ делает все возможное, чтобы, несмотря на ограниченные ресурсы, каждое направление так или иначе поддержать. В регионе действует система мер поддержки. Мы ее будем совершенствовать, вместе с вами дорабатывать, дополнять, которая точно не позволит нам всем сказать, что мы можем где-то провалиться. Нет, мы будем только развиваться и расти, и во многом здесь ваш личный вклад, ваше упорство, трудолюбие являются определяющими», — подчеркнул губернатор.

В регионе сейчас работают свыше 137 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, более 310 тысяч самозанятых.

Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды одним из самых успешных предпринимателей региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области