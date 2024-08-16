Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской
Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.
Суд признал исключительные права на 23 песни за семьей Юрия Шатунова
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +21, +23°С.
17 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, до +23°С
С начала года число клиентов, зарегистрировавшихся в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области увеличилось в 1,5 раза. 
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает об удобных дистанционных сервисах 
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе
В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе
В РФ создали Агентство по продвижению российской рыбной продукции
В РФ создали Агентство по продвижению российской рыбной продукции
в Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»
В Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.8
-1.21
EUR 98.32
-1.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"

16 августа 2024 13:05
174
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"

16 августа  2024 года состоялся второй этап  Конференции  Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Делегаты партийной конференции избрали Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Им стал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что настало время для эффективной партийной работы в регионе.

«Время действовать! Нам предстоит много работы, поэтому благодарю всех за оказанное доверие. Я не подведу вас, не подведу жителей Самарской области. Спасибо вам большое, давайте работать!», - обратился он к однопартийцам.

«Мы обязаны перестроить себя, каждый на своём месте перестроить свою работу так, чтобы по-настоящему помогать каждому, кто нуждается в помощи, и самое главное - системно перестраивать качество жизни в нашем родном регионе»,- уверен секретарь реготделения партии.

В своей речи Вячеслав Федорищев рассказал о приоритетных направлениях развития, которые по мнению секретаря реготделения, требуют особого внимания, и представил программу партии на выборы губернатора.

Теги: В центре внимания Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024, 10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
В работе  форума приняли  участие свыше 300 человек. Политика
2433
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024, 14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО. Политика
3867
В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.
13 февраля 2024, 18:06
«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»
В течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели. Политика
3719
В центре внимания
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
134
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
173
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
200
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
550
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
351
Весь список