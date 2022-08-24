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Ввод в эксплуатацию новых соцобъектов и ход уборочной кампании обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона

24 августа 2022 16:12
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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.

Во вторник, 23 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и отдельных муниципальных образований. Центральными темами совещания стали ход реализации национальных проектов, исполнение государственных программ, строительство новых социальных объектов, промежуточные итоги уборочной кампании в Самарской области.

О текущей оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 8 по 23 августа зафиксирована одна чрезвычайная ситуация: нарушение водоснабжения в селе Озерки Челно-Вершинского района. Сейчас на водоводе идут работы, запланировано переложить 8 км труб водоснабжения. Председатель Правительства поручил ускорить замену поврежденных линий, чтобы как можно скорее восстановить подачу воды для 115 домов.

Гидрологическая обстановка в области развивается в соответствии с прогнозом, сообщил Олег Бойко. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 28,27 см по Балтийской системе высот.

Руководитель управления МЧС доложил о предупреждении – в предстоящие дни дневная температура будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла. В связи с этим на оперативном совещании принято решение продлить действующий в Самарской области полный запрет на посещение лесов.

«Сейчас в Самарской области установлен 4-й и 5-й класс пожарной опасности. Мы продлеваем запрет на посещение лесов. Службы, подведомственные министерству, должны работать в особом режиме, выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности», - обратился председатель областного Правительства к министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Веселову.

В рамках повестки участники оперативного совещания обсудили исполнение задач национального проекта и государственных программ, связанных с развитием сферы культуры. В Самарской области на реализацию национального проекта «Культура» в 2022 году было предусмотрено 871,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета составляют 356,35 млн. рублей, средства областного бюджета – 483,81 млн рублей, средства муниципальных бюджетов - 31,14 млн рублей. Кассовое исполнение к настоящему времени составило 67,5%.

В рамках национального проекта ведутся работы, связанные с капитальным ремонтом 10 сельских домов культуры, двух муниципальных детских школ искусств (в Сергиевске и Ставропольском районе), продолжается реконструкция здания третьего пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт». 

Работы на Доме культуры Борского района в районном центре, который строится на средства регионального бюджета, планируют завершить раньше срока: объект готов на 98%. 

Еще 12 детских школ искусств Самарской области (10 в Самаре, одна школа в Тольятти и одна в селе Кинель-Черкассы) будут оснащены музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и учебными материалами.

В 2022 году в Самарской области ведется работа по созданию еще шести модельных библиотек. К концу текущего года их общее количество достигнет 26. 

Впервые в рамках нацпроекта будет проведено техническое оснащение трех муниципальных музеев: Детской картинной галереи в Самаре, Тольяттинского художественного музея и Историко-краеведческого музея в селе Августовка Большечерниговского района. 

«Мы активно ведем ремонт сельских домов культуры, осуществляем поддержку творческих организаций, оснащаем музыкальные школы музыкальными инструментами, делаем это в установленные сроки. Сегодня мы обсудили планы на будущий год и отметили, что при планировании на будущий год мы должны обращать внимание на те населенные пункты, где есть крупные сельскохозяйственные предприятия, где работает молодежь, потому что дом культуры – это кружки и секции, это организация досуга, который позволяет удерживать молодежь в селе, что также является одной из важнейших задач, которую мы должны решать в рамках национальных проектов», – подчеркнул Виктор Кудряшов. 

На оперативном совещании рассмотрели и ход капитального строительства социальных объектов. В высокой степени готовности два детских сада в областном центре – в районе улицы Ташкентской и на улице Подшипниковой, они откроют свои двери для дошкольников этой осенью. 

В общей сложности в текущем году было запланировано ввести в эксплуатацию 17 объектов капстроительства социального назначения. В их число входит первый этап набережной Тольятти, районная поликлиника в Нефтегорске на 36 тысяч человек и детская инфекционная больница на улице Шверника в Самаре. Продолжается возведение спортивных сооружений: физкультурно-оздоровительного комплекса в Смышляевке, бассейна в Куйбышевском районе Самары, лыжероллерной базы «Чайка», уникального крытого футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Не обошлось и без обсуждения проблемных вопросов. По 4 объектам из 17 наметился риск отступления от графика. Виктор Кудряшов призвал министра активнее работать с подрядчиками, держать на постоянном контроле исполнение графика работ.

Вне повестки члены кабинета министров обсудили ход уборочной кампании. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин доложил, что сельхозпроизводители закончили обработку 67% посевных площадей. Средняя урожайность по озимой пшенице составила 43 центнера с гектара, по яровой – почти 34 центнера. Это значительно выше показателей прошлого года. По сравнению с прошлым годом выросла также урожайность овощных культур, в том числе «борщового набора»: картофеля, лука, капусты.

«Ход уборочной кампании вызывает определенный оптимизм. Обработано порядка 67% полей и намолочено более 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, это очень хороший показатель. Пока не будем загадывать, но мы надеемся на новый рекорд. Напомню, что максимальный показатель за последние 30 лет, который был достигнут в 2020 году, – это 2,9 миллиона тонн. Мы рассчитываем, что в этом году урожай будет выше. Зерно – это биржевой товар, и такие результаты, безусловно, гарантируют стабильность цен на хлебобулочные изделия. Но нас, конечно, также интересует овощная группа, и здесь тоже результаты очень неплохие. Мы видим, что урожайность по капусте и картофелю выше, чем в прошлом году, примерно на 10%, а значит, осенью эта группа товаров также будет доступна потребителям по адекватным ценам», – заключил Виктор Кудряшов.

 

Фото:   правительство СО

 

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