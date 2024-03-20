ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента прошли честно

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83% россиян признали результаты выборов честными. Это результат опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рекордное число россиян (65%) заявили о том, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению избирателей. Еще 18% выбрали вариант о возможности подтасовок на выборах на местах, которые не повлияли на итоговые результаты. Представленным результатам выборов доверяют 72% опрошенных социологами. При этом 54% доверяют результатам выборов полностью, 14% еще не знают, сколько процентов набрали кандидаты, а 13% результатам не доверяют, пишет Смотрим.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил высочайший уровень доверия к выборам за последние 20 лет.

"Обычно, чем выше результат победителя, тем больше сомнений, – пояснил он. – Чем выше явка, тем больше политических стрел, вопросов, обвинений, что такого не может быть и так далее. Мы резонно ожидали, что будет похожая ситуация ".