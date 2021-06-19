Я нашел ошибку
Главные новости:
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.
Армен Бенян: "Сделайте прививку"
Однако тесты на коронавирус отрицательные, сообщила представитель певицы.
Певица МакSим находится в искусственной коме
19 заболевших в Самаре.
В регионе выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР
Сегодня врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем медицинского работника
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
На Самарской набережной для всех желающих работает мобильный прививочный пункт
4167 сообщений из открытых источников зафиксировали специалисты ЦУР Самарской области в разгар первого летнего месяца.
ЦУР: что волновало жителей губернии на этой неделе
В семи районах Самарской области введен четвертый класс пожарной опасности лесов
В семи районах Самарской области введен четвертый класс пожарной опасности лесов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР

19 июня 2021 14:56
120
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора.

Действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости с конференции партии.

В субботу Хабаровское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию по выдвижению кандидатов на досрочные выборы губернатора Хабаровского края, которые состоятся 19 сентября.

"Из 33 делегатов на конференции присутствуют 33. В урне для тайного голосования 33 бюллетеня. Из них недействительных нет. После подсчета голосов результаты следующие: "за" кандидатуру Михаила Дегтярева — 33, "против" — ноль", — объявила результаты голосования счетная комиссия.

Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов), "Справедливая Россия — за правду" (Марина Ким).

В четверг президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи пожелал Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту. По его мнению, Дегтярев за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично

Теги: выборы ЛДПР Михаил Дегтярев 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября
18 июня 2021, 08:59
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября
Президент подписал указ о дате голосования, который уже опубликован на официальном портале правовой информации. В стране
310
Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
28 мая 2021, 11:29
Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
Эксперты отмечают, что партия задает тренды в организации дистанционного электронного голосования. Партийная жизнь
853
Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала участие в праймериз
05 мая 2021, 10:40
Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала участие в праймериз
В этом году проходят выборы федерального и регионального уровней. Выборы в Самарской области
1058
В центре внимания
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
123
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
302
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
364
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
428
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
738
Весь список