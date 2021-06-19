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Действующий врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости с конференции партии.

В субботу Хабаровское региональное отделение ЛДПР провело внеочередную конференцию по выдвижению кандидатов на досрочные выборы губернатора Хабаровского края, которые состоятся 19 сентября.

"Из 33 делегатов на конференции присутствуют 33. В урне для тайного голосования 33 бюллетеня. Из них недействительных нет. После подсчета голосов результаты следующие: "за" кандидатуру Михаила Дегтярева — 33, "против" — ноль", — объявила результаты голосования счетная комиссия.

Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов), "Справедливая Россия — за правду" (Марина Ким).

В четверг президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи пожелал Дегтяреву удачи в предстоящей избирательной кампании, выразив надежду, что он будет агитировать результатами своей работы на посту. По его мнению, Дегтярев за недолгое время работы в крае вошел в курс всех основных проблем, он "в материале" и работает достаточно энергично