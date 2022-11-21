"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с бойцами первых двух подразделений из числа мобилизованных жителей Самарской и Ульяновской областей, которые отправляются в тыловые районы проведения специальной военной операции. Встреча прошла в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области.

Глава региона обратился к бойцам со словами напутствия:

«Восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью встать на защиту нашей Родины. Когда нацистская гидра вновь подняла свою поганую голову у самых границ нашей Родины, когда бандеровцы и западное отребье превратили Украину в антироссийский проект, когда Россия поднялась — поднялись и вы. И встали в строй. Встали, как когда-то встали наши прадеды, на защиту нашего суверенитета, на защиту всего, что для нас дорого и свято, на защиту мирного неба над родной землей. Встали мужчины, настоящие воины, с Дальнего Востока и Сибири, с Центральной России, юга и севера России, Урала и Волги, с Самарской и Ульяновской областей. Я горжусь вами».

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что семьи военнослужащих могут быть уверены в том, что регион окажет им поддержку на период отсутствия защитников Отечества:

«Сегодня здесь я даю слово, что я позабочусь о ваших семьях, о ваших родителях, о ваших детях. Пока вы там, на передовой защиты нашей страны, мы будем рядом, подставим плечо, постараемся сделать так, чтобы они чувствовали нашу поддержку как вашу. Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии. Нахожусь в личном постоянном контакте с командующим Второй гвардейской армии Андреем Владимировичем Колотовкиным, выдающимся военачальником. И постараюсь увидеться с ним чуть раньше, чем вы, в ближайшие дни, чтобы все обсудить и решить, какая помощь еще нужна. Мы будем молиться за вас, будем ждать вас на родных волжских берегах, ждать с победой. Верю в вас — одолеем. Враг будет разбит, победа будет за нами!».

К солдатам обратился и Герой России, генерал армии запаса, председатель совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов:

«Время такое, что нам всем надо думать о будущем. Сегодня мы готовимся к отправке подразделений, которые формируются здесь, у нас в Поволжье. Это честь и для вас, и для нас. Дорогие воины, желаю всем вам служить достойно и вернуться домой. Мы рады будем встретить вас здесь, на нашей самарской земле».

Настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерей Дмитрий Поляков благословил бойцов Честным и Животворящим Крестом Господним. Эта уникальная реликвия была передана три года назад архимандритом Варфоломеем Кузнецовым из Луганска и теперь хранится в святом храме памяти Николая Чудотворца поселка Рощинский.

«Внутри этого Креста находится частица самого Честного древа Животворящего Креста Господня. Перед ним сегодня мы молимся вместе с вами и этой святыней благословляем вас. Помните слова из жития Святого великомученика Георгия Победоносца, который сияет на щите Президентского штандарта. Когда Георгий оказался в окружении врагов, ему явился Господь и сказал: «Не бойся, Георгий, я с тобой». С богом, братья. Храни вас Господь. Победа за нами», - обратился к бойцам протоиерей.

Дмитрий Азаров передал командирам подразделений иконы Ташлинского образа Божьей Матери «Избавительница от бед». «Пусть образы Заступницы будут с вами всегда, будут молиться ваши родные и близкие, и в молитве, уверен, будет черпать силу, черпать дух каждый воин», - отметил губернатор.

Поддержку и напутствие воинам выразил также муфтий Самарской области Талип Хазрат Яруллин: «Защита нашей Родины – это от веры. Если человек верующий, его обязанность – защищать Родину. Мы, верующие мусульмане, просим Всевышнего, чтобы он дал нам мира и покоя, и чтобы вы вернулись все живы и здоровы с Победой. Вас ждут родители, жены, сестры, дети. Доброго пути! Ас-саляму алейкум!». Он прочитал молитву для отправляющихся в дорогу, которая позволяет сохранить силу духа и веру.

Находясь в части, мобилизованные жители Самарской и Ульяновской областей все последние недели проходили боевое слаживание. Как рассказал заместитель командира взвода Николай, приходилось учиться, вспоминать навыки: «Например, пришлось обучаться обращаться с новым вооружением, оставаться в ночлег на день-два в окопах, встречать боевую группу в нападении». Николай прибыл в часть, поставив перед собой цель проявить себя с лучшей стороны. «Для того, чтобы управлять взводом, нужен холодный ум, нельзя горячиться, нужно показывать то, что сам умеешь, чтобы солдаты шли за тобой, быть примером для них. Поддержка региона очень помогла. Губернатор Самарской области очень помог в плане обмундирования, очень много всего пришло, сразу и не перечислишь», - отметил военнослужащий.

«Сейчас хотелось бы пожелать, чтобы все вернулись в семьи живыми и невредимыми. Да, там будет сложно, но я надеюсь, что все мои друзья, боевые товарищи вернутся, и их встретят родные, жены, дети. Важно Родину защищать — здесь моя семья, здесь все у меня. Хочу, чтобы быстрее все закончилось, чтобы никакие НАТОвские войска не появились даже рядом с нашими границами», - заключил Николай.

Фото: Светлана Осьмачкина