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Волонтёры «Единой России» поздравили персонал и пациентов Самарского госпиталя ветеранов войн с Днем пожилого человека

4 октября 2024 12:09
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Кроме того, обсудили с пациентами, медиками и начальником военного госпиталя продолжение волонтёрской акции «ЕР помогает».

Партийные активисты передали подарки в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им.О.Г.Яковлева.

В Самарском госпитале проходят лечение ветераны, инвалиды Великой Отечественной Войны, дети блокадного Ленинграда, труженики тыла и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои России,  Герои и ветераны Труда, а также ветераны специальной военной операции.

Выразить своё уважение к старшему поколению и поздравить  пациентов и медицинский персонал с праздником приехали активисты «Молодой Гвардии» и депутат фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Роман Балтер.  Гости вручили пациентам и медицинским сотрудников угощения к чаю и памятные подарки.

«День пожилых людей - это праздник мудрости и добра. В этот день есть прекрасная возможность ещё раз сказать тёплые слова благодарности нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем людям старшего поколения», - считает парламентарий.

«За вашими плечами долгая жизнь, вы являетесь хранителями моральных ценностей, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Ваши знания и мудрость особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется ваш бесценный жизненный опыт. Желаю здоровья, хорошего настроения, тепла родного дома и всего самого наилучшего», - обратился к медикам и их подопечным Роман Балтер.

Кроме того, обсудили с пациентами, медиками и начальником военного госпиталя, главным врачом Александром Кашириным  продолжение волонтёрской акции «ЕР помогает».

«С госпиталем для ветеранов войн сложились добрые и тёплые отношения. На постоянной основе молодогвардейцы оказывают помощь сотрудникам госпиталя, помогают с наведением чистоты в отделениях, помогают пациентам", - рассказал член Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России», руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения Антон Родионов.

Напомним, что в прошлом году Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн стал базовым медучреждением для реализации проекта «Возвращение с СВО» по комплексной реабилитации военнослужащих, и помощь волонтеров «Единой России» не будет лишней. Ребята не только помогают им в бытовых вопросах, но и поддерживают боевой дух пациентов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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