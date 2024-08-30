Волонтерам из Кинельского района, помогающим бойцам СВО, передали необходимую спецтехнику

Волонтёрское объединение «Красный Ключ» известно далеко за пределами Кинельского района: гараж в доме Петра Николаевича Борисова больше года является центром сбора гуманитарной помощи, отсюда же регулярно уходит машина, наполненная тем, что нужно нашим бойцам на передовой. Здесь же, в гараже, изготавливают металлические экраны для защиты от дронов, носилки для раненых и многое другое.

Группа отправляет помощь по нескольким направлениям: бойцам на передовую, в госпиталь, а еще - детскому саду в Мариуполе и пансионату для бездомных под Луганском.

В этом волонтёрском объединении не только жители окрестных сел, к ним присоединились неравнодушные люди из других территорий Кинельского района, волонтеры из Самары, Тольятти, Кинеля.

Координатор группы Петр Борисов лично возит грузы на передовую. Под перевозку занята его личная, совсем не новая, но еще вполне «боевая» Газель.

После того, как группа отправила на передовую мобильные носилки, военные очень просят изготовить около ста таких тележек. На днях боец с позывным Дед Хасан прислал волонтёрам сообщение: «Огромная благодарность и фронтовой привет нашим товарищам! Ваши двухколёсные тележки вносят неоценимый вклад в дело спасения раненых! Для понимания ситуации - раненых вытаскивают под обстрелом по 10-15 км, на руках тащить, на носилках вчетвером смертельный риск, когда один санитар на тележке гораздо быстрее и безопаснее вывезет раненого. Ваш труд - это десятки и сотни спасённых жизней! Народ и армия едины! Победа будет за нами!»

«Теперь с новым сварочным аппаратом дело пойдёт еще быстрее»,- волонтёры оценили подарок депутата.

В волонтёрской группе принимают любую помощь. В группе и плетут масксети, шьют, вяжут, сушат и вялят продуктовые пайки, варят сыры, изготавливают костыли, и сортируют одежду для пунктов беженцев, детских домов.

На встрече Александр Живайкин вручил благодарственные письма активу волонтёрской группы «Красного ключа»: координатору группы Петру Борисову, администратору Дмитрию Кадкину из Тольятти, Светлане Рыженковой из посёлка Красный Ключ, Александре Сидоровой из Тольятти, волонтёрской группе «Золотые руки ангела» из Самары в лице Ольги Дунаевой, а также . Александру Храмову из сельского поселения Бузаевка, Татьяне Чаус из Бобровки, Сергею Сибилеву, Галине Харлашкиной из Алакаевки.

«Россия сейчас находится на этапе отстаивания своих принципов, своих национальных интересов, уничтожения неонацистов. Мы та еще «кость в горле» у так называемого коллективного Запада и США. Но как раскрылись многие люди! Наша человеческая ценность получила конкретный и земной смысл: освободиться от фашистов, служить Родине, помогать друг другу. Через пару дней ребята на своей «боевой» «Газели» вновь уезжают за ленточку, их уже ждут! А когда вернуться начнут новый сбор вещей, продуктов и всего, в чем нуждаются наши парни на передовой», - поделился впечатлениями и эмоциями от общения с активистами из Красного Ключа Александр Живайкин.

От волонтёров депутат тоже не ушёл без подарков «из-за ленточки». Трофейную каску и сбитый вражеский дрон наши бойцы попросили передать в музей Самарской губернской думы.