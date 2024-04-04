Я нашел ошибку
Главные новости:
Рептилию изъяли.
Самарские таможенники не позволили: крокодила по кличке Бакс пытались незаконно вывезти в Казахстан
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
Основные вопросы повестки – состояние аварийности на дорогах, причины ДТП и меры по снижению аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий.
В облправительстве прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Цель мероприятия – выявление и привлечение талантливых и высокомотивированных абитуриентов, интересующихся проектной, научно-исследовательской, изобретательской, творческой деятельностью.
В Самаре впервые прошла студенческая научно-практическая конференция, посвящённая вопросам благополучия семьи
В связи с производством комплексного ремонта на улично-дорожной сети.
Временно ограничат движение транспорта по улице Чернореченской в Самаре
Основная цель визита общественников — контроль за обеспечением прав и законных интересов, лиц содержащихся под стражей.
Общественники проверили условия содержания в СИЗО-1 УФСИН СО
Это разбрасывание золы на участки посевных отделений для ускорения схода снежного покрова и сохранения воды в почве.
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Работа над созданием продукта велась на кафедре пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ под руководством д.м.н., профессора Юрия Щукина.
Разработка СамГМУ позволяет персонализировано подбирать лечение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.14
EUR 99.43
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В облправительстве прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения

4 апреля 2024 18:32
85
Основные вопросы повестки – состояние аварийности на дорогах, причины ДТП и меры по снижению аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В среду, 3 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основные вопросы повестки – состояние аварийности на дорогах, причины ДТП и меры по снижению аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В последние годы в регионе принимаются масштабные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В первом квартале 2024 года показатели аварийности на дорогах Самарской области существенно ниже, чем годом ранее.

«По итогам трех месяцев на территории региона отмечается снижение всех трех основных показателей аварийности: по количеству дорожно-транспортных происшествий на 17,4%, погибших на 33,3% и раненых на 11,7%, — проинформировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Он добавил, что сокращение по трем показателям характерно и для детского дорожного травматизма.

По словам Юрия Некрасова, основными причинами ДТП с погибшими являются выезд на полосу встречного движения, наезд на пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Несмотря на снижение числа погибших на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, необходимы дополнительные меры, чтобы тенденцию закрепить и выполнить прогнозные показатели сокращения смертности, установленные для региона нацпроектом «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, для достижения показателей на 2024 год предусмотрены инженерные мероприятия по приведению автодорог в нормативное состояние, снижению на них аварийности. Речь идет о комплексном ремонте дорог, об обновлении сети светофоров, установке дорожных знаков, барьерных ограждений и шумовых полос, строительстве тротуаров, организации искусственных неровностей для ограничения скорости, обновлении разметки.

«Мы понимаем, что дорожная разметка — это прежде всего дисциплина в отношении нарушителей, которые позволяют себе превышать скорость или нарушать иные правила дорожного движения, – подчеркнула Наталья Катина, поручив региональному минтрансу собрать со всех муниципальных образований, сделав особый акцент на Самару и Тольятти, информацию по имеющимся на сегодняшний день контрактам на разметку и контролировать сроки проведения работ по ее нанесению.

Всего в плане инженерных мероприятий — 830 пунктов, из них 39 на федеральных трассах, 301 на региональных дорогах и 490 – на местных. На данный момент главы всех городов и районов план дорожных работ согласовали и после заключения контрактов приступят к их выполнению. Завершить инженерные мероприятия планируется к 1 сентября.

Отметим, что на участках, которые были дополнительно оборудованы в прошлые годы, аварийность существенно снизилась. Наталья Катина поручила ответственным ведомствам контролировать графики и качество исполнения работ, своевременно информировать Правительство о рисках невыполнения поставленных задач.

Помимо этого, на комиссии рассмотрели вопросы установки на автодорогах и улично-дорожной сети средств фотовидеофиксации и проанализировали исполнение профилактических мероприятий по снижению детского травматизма. Особое внимание уделили нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности и обеспечению безопасности дорожного движения при использовании электросамокатов.

 

Фото:   департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
04 апреля 2024, 18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы. Политика
100
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
04 апреля 2024, 16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР. Политика
150
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
02 апреля 2024, 14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству. Политика
593
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
4 апреля 2024  18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
113
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
4 апреля 2024  16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
158
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
4 апреля 2024  12:46
На территории Самарской области подтоплено 7 низководных автомобильных мостов
181
В Самарской области стартовал набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 апреля 2024  12:00
В Самарской области стартовал набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
582
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
362
Весь список