В облправительстве прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения

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В среду, 3 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основные вопросы повестки – состояние аварийности на дорогах, причины ДТП и меры по снижению аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В последние годы в регионе принимаются масштабные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В первом квартале 2024 года показатели аварийности на дорогах Самарской области существенно ниже, чем годом ранее.

«По итогам трех месяцев на территории региона отмечается снижение всех трех основных показателей аварийности: по количеству дорожно-транспортных происшествий на 17,4%, погибших на 33,3% и раненых на 11,7%, — проинформировал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Он добавил, что сокращение по трем показателям характерно и для детского дорожного травматизма.

По словам Юрия Некрасова, основными причинами ДТП с погибшими являются выезд на полосу встречного движения, наезд на пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Несмотря на снижение числа погибших на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, необходимы дополнительные меры, чтобы тенденцию закрепить и выполнить прогнозные показатели сокращения смертности, установленные для региона нацпроектом «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, для достижения показателей на 2024 год предусмотрены инженерные мероприятия по приведению автодорог в нормативное состояние, снижению на них аварийности. Речь идет о комплексном ремонте дорог, об обновлении сети светофоров, установке дорожных знаков, барьерных ограждений и шумовых полос, строительстве тротуаров, организации искусственных неровностей для ограничения скорости, обновлении разметки.

«Мы понимаем, что дорожная разметка — это прежде всего дисциплина в отношении нарушителей, которые позволяют себе превышать скорость или нарушать иные правила дорожного движения, – подчеркнула Наталья Катина, поручив региональному минтрансу собрать со всех муниципальных образований, сделав особый акцент на Самару и Тольятти, информацию по имеющимся на сегодняшний день контрактам на разметку и контролировать сроки проведения работ по ее нанесению.

Всего в плане инженерных мероприятий — 830 пунктов, из них 39 на федеральных трассах, 301 на региональных дорогах и 490 – на местных. На данный момент главы всех городов и районов план дорожных работ согласовали и после заключения контрактов приступят к их выполнению. Завершить инженерные мероприятия планируется к 1 сентября.

Отметим, что на участках, которые были дополнительно оборудованы в прошлые годы, аварийность существенно снизилась. Наталья Катина поручила ответственным ведомствам контролировать графики и качество исполнения работ, своевременно информировать Правительство о рисках невыполнения поставленных задач.

Помимо этого, на комиссии рассмотрели вопросы установки на автодорогах и улично-дорожной сети средств фотовидеофиксации и проанализировали исполнение профилактических мероприятий по снижению детского травматизма. Особое внимание уделили нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности и обеспечению безопасности дорожного движения при использовании электросамокатов.

Фото: департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области