Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро

Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти полторы тысячи жителей и гостей областной столицы отдали свой голос за арт-проект, реализуемый при поддержке компании «Т Плюс» на фестивале «ВолгаФест-2021».
10 июня закончится голосование по выбору цветового решения забора Самарской ГРЭС
Ему было 83 года.
Умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер
Так традиционно отмечают первый рейс на каждом новом направлении.
Водной аркой из гидрантов пожарных машин высотой более 20 метров встретили в Самаре рейс в Геленджик
Результаты сегодняшнего конкурсного отбора будут известны уже в ближайшее время.
36 фермеров СО представили свои бизнес-проекты 
Педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки. 
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла вакцинация от коронавируса
В пластическом спектакле одно из важных мест занимает музыка, и именно она стала поводом получения награды.
«СамАрт» получил награду на фестивале «Сказочное королевство» в Крыму за спектакль «Маугли»
Джефф Безос - основатель американской компании Amazon.
Джефф Безос сообщил о планах полететь в космос 20 июля со своим братом
Участниками могут стать молодые люди от 16 до 35 лет. В этом году тема фестиваля — «Взгляд в будущее».
В Самарской области идёт прием заявок на фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро

7 июня 2021 15:59
182
В Минфине добавили, что возможны директивы для госкомпаний.

Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро, возможны директивы для госкомпаний, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, передает ТАСС.

"Наша, может быть, первая цель - сделать Россию европеизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы. Поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании и разработке таких стимулов, они могут быть разные совершенно", - сказал Тимофеев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами. Стимулы у нас бывают положительные, отрицательные, в принципе, возможны директивные методы для каких-то госкомпаний. В общем, нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным", - добавил он.

 

Фото%   pixabay

Теги: детям от семи до 16-ти лет от евро к доллару Россия стимулы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чтобы защитить потребителей на внутреннем рынке от роста цен.
06 июня 2021, 22:17
Россия может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания
Чтобы защитить потребителей на внутреннем рынке от роста цен. В стране
703
Им предложат вакцинацию "Спутником лайт".
04 июня 2021, 21:53
Михаил Мурашко о платной вакцинации иностранцев: первыми будут "те, которые работают в стране"
Им предложат вакцинацию "Спутником лайт". Политика
830
Отмена связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне.
02 июня 2021, 18:40
Минтранс ФРГ объяснил причину отмены рейсов из России в Германию
Отмена связана с тем, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ своевременно не предоставило разрешения на полеты немецких компаний в июне. Политика
748
В центре внимания
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
193
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
197
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
7 июня 2021  13:06
В Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер
222
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
7 июня 2021  11:50
Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей
356
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
7 июня 2021  11:09
В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий
205
Весь список