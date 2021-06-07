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Власти России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро, возможны директивы для госкомпаний, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, передает ТАСС.

"Наша, может быть, первая цель - сделать Россию европеизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы. Поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании и разработке таких стимулов, они могут быть разные совершенно", - сказал Тимофеев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами. Стимулы у нас бывают положительные, отрицательные, в принципе, возможны директивные методы для каких-то госкомпаний. В общем, нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным", - добавил он.

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