МОК не собирается вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент не собирается вручать российским спортсменам медали, которые перешли им после пересмотра результатов прошлых Игр. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МОК, указав, что этим всегда занимались национальные олимпийские комитеты.

"Когда Олимпийский комитет России не был отстранён, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК <...> на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам", — сказал собеседник ТАСС.

Однако медали за прошлые Игры всё-таки вручат — во время Олимпиады в Париже. Для этого выбрали специально организованный Парк чемпионов, который будет располагаться неподалёку от Эйфелевой башни.