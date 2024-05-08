«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения.

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В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

14 мая планируется заменить запорную арматуру на сетях на ул. Вольской. Для этого с 9:00 до 12:30 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3, 12, 18; Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13; Свободы 92; Калинина 14.

15 мая будет заменена задвижка на ул. Прожекторной. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 10:00 до 16:00 по адресам: ул. Ижорская, 2-24, ул. Рельефная, 16-32, ул.Набережная р. Самарки 265-305, ул. Прожекторная, 36-58. Установка бойлера: Прожекторная /Ижорская.

16 мая планируется заменить два пожарных гидранта на Зубчаниновском шоссе. С 09:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: частный сектор по Зубчаниновскому шоссе от Арматурной до Магистральной.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.