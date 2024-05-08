Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-12 мая

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни 9-12 мая.

По данным Яндекс Погоды, в четверг, 9 мая, в Самаре ожидается дождь. Температура днем составит +4°...+6°. Скорость ветра утром будет 4,4 м/с, днем — 5,9 м/с, а вечером — 5,1 м/с.

В пятницу, 10 мая, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха утром составит +1°...+6°, а днем прогнозируется +7°...+9°. Скорость ветра днем достигнет 8,1 м/с, а к вечеру — 6,7 м/с.

11 мая, в субботу, будет пасмурно. Температура утром составит +7°...+12°, днем поднимется до +12°...+14°, а вечером остановится на +13°. Скорость ветра днем достигнет 9,1 м/с.

В воскресенье, 12 мая, будет облачно с прояснениями. Утром температура будет +8°...+11°, днем – +11°...+12°. Вечером температура составит +11°. Скорость ветра днем достигнет 4,6 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Омске, Новосибирске и Красноярске — здесь температура воздуха прогреется до +24°…+26°.