Самарские таможенники выявили нелегальные сигареты

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Сотрудниками оперативных подразделений Самарской таможни пресечена деятельность группы лиц, которая занималась нелегальным хранением и реализацией табачной продукции на территории Самары.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, таможенники выявили и изъяли более 32 тысяч пачек сигарет российского и иностранного производства, как без маркировки, так и предположительно с поддельными акцизными марками Российской Федерации.

Незаконно ввезенная на территорию России табачная продукция различных торговых марок, среди которых «Philip Morris», «Dove», «MAC», «Донской табак», «Oris» и другие, реализовывалась в регионе с использованием сложной логистической цепочки, применением мобильного склада и множества легковых автомобилей.

Всего было обнаружено порядка 100 наименований табачной продукции, произведенной в России, Беларуси, Швейцарии, Киргизии, ОАЭ, Германии и других странах. По предварительной оценке, минимальная стоимость выявленного товара превышает 4 млн рублей.

Товар изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий), и 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок).

Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.